Nije prvi put: Tramvaj iskakao iz šina na istom mjestu 2013. i 2017. godine

Tramvajska nesreća koja je dogodila juče na raskrsnica kod Zemaljskog muzeja BiH odnijela je jedan mladi život. Stradao je mladić od 23 godine, a djevojci od 17 godina amputirana je noga.

Uzrok nesreće još uvijek nije poznat, međutim ovo nije prvi slučaj iskakanja tramvaja na istoj raskrsnici.

Hronika Ovo je mladić iz Brčkog koji je poginuo u stravičnoj tramvajskoj nesreći u Sarajevu

Na istom mjestu 2017. godine takođe je iskočio tramvaj iz šina, međutim, na svu sreću tada nije bilo smrtnog ishoda i nesreće ovih razmjera.

2013. povrijeđeno 40 ljudi

1. novembra 2013. došlo je do frontalnog sudara dva tramvaja na raskrsnici kod Mašinske škole i Zemaljskog muzeja BiH u Sarajevu.

Tada je povrijeđeno 40 ljudi, a uzrok je bilo pogrešno skretanje tramvaja, prenosi Avaz.