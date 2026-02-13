Srebreničanin optužen za kidnapovanje i premlaćivanje maloljetnice

Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini podiglo je optužnicu protiv F.I. iz Srebrenice zbog kidnapovanja 16-godišnje djevojčice koju na silu ugurao u automobil, a potom je odvezao u Dugo Polje i pretukao!

Optužnicom F.I. je na teret stavljeno da je počinio krivična djela protivpravno lišenje slobode i tjelesna povreda. Ukoliko se dokaže krivica prijeti mu kazna od jedne do pet godina zatvora.

Sve se odigralo 25. maja prošle godine u Bratuncu. Optuženi je oko dva sata iza ponoći na Trgu Miloša Obilića automobilom ”pasat” presreo maloljetnicu, s kojom je bio u emotivnoj vezi.

”Iako svjestan da protiv njene volje ograničava slobodu kretanja malodobnom licu, što je i htio, optuženi je djevojku ugurao na prednje sjedište. On je sjeo na mjesto vozača, te je uhvatio za vrat, sagnuo joj glavu i držao je tako kako ne bi vidjela gdje je vozi. Dolaskom u Dugo polje kod Srebrenice, u blizini pravoslavne crke maloljetnicu je izvukao iz vozila i zadao joj više udaraca šakom po glavi i tijelu”, navodi se u optužnici.

Dodaje se da je optuženi nakon toga maloljetnicu vratio u vozilu, te je u jutarnjim satima dovezao u stan koji je ona iznajmila u Srebrenici.

Optužnicu je potvrdio Osnovni sud u Srebrenici.