Slučaj ubistva Dele: Nikola Kos pušten na slobodu

Nikola Kos iz Banjaluke, osumnjičeni za pomaganje u ubistvu Dejana Kostića Dele, jutros je pušten na slobodu nakon što mu je istekla mjera maksimalnog šestomjesečnog pritvora!

Na prijedlog tužilaštva, Okružni sud u Banjaluci Kosu je izrekao mjere zabrane. I to zabranu napuštanja teritorije Grada Banjaluka, bez odobrenja suda, zabranu putovanja i privremeno oduzimanje pasoša i zabranu prelaska granice BiH sa ličnom kartom.

Zabrana prilaska na 200 metara

Zabranjena mu je komunikacija i sastajanje sa osumnjičenima Nemanjom Sjenicom, koji je u bjekstvu, njegovim ocem Jelenkom Kopranovićem i Jovicom Grujićem, kojima se ne smije približiti na razdaljinu manju od 200 metara. Obavezan je i da se dva puta sedmično javlja u PU Banjaluka. Mjere zabrane će trajati dok za tim postoji potreba, a najduže do pravosnažnosti presude. Kos je upozoren da mu se pritvor može ponovo odrediti, ukoliko prekrši navedene mjere.

Čekaju se nalazi iz SAD i Zagreba

Istraga u ovom predmetu je i dalje u toku i dok potraga za Nemanjom Sjenicom i dalje traje, tužilaštvo iščekuje nalaze vještačenja iz Sjedinjenih Američkih Država, ali i Zagreba. To se odnosi na međusobne komunikacije između optuženih preko svih mogućih aplikacija koje se koriste na mobilnim telefonima.

Dejan Kostić Dela ubijen je 11. januara 2025. godine oko 18.50 časova na parkingu ispred restorana ”Stara Ada” u Banjaluci. Kao direktni izvršilac ubistva osumnjičen je Nemanja Sjenica, koji je u bjekstvu, dok je Kos osumnjičen da je prije i nakon zločina vozio Sjenicu i pomogao mu u bjekstvu.

Kopranoviću se na teret stavlja da je podstrekavao Nemanju na ubistvo, odnosno da ga je pozvao da se vrati u ”Staru Adu” jer je očekivao sukob s Kostićem. Jovica Grujić je osumnjičen za pomaganje ubistva, odnosno da je zajedno sa Kopranovićem iz restorana uzeo snimač video nadzora koji su odnijeli sa sobom. Snimač, odnosno hard disk, pronađen je u rijeci Vrbas i upućen je na vještačenje. Takođe, u rijeci je pronađen i mobilni telefon koji je takođe predmet vještačenja.

Supruga svjedočila ubistvu

Podsjetimo, kritične večeri je više osoba iz banjalučkog kriminalnog miljea u restoranu proslavljalo rođendan, dok se Kostić unutra zatekao sa suprugom i djetetom. Sumnja se da je Kostić ušao u raspravu sa Kopranovićem. Na izlasku iz restorana, navodno su razmijenili nekoliko teških riječi. Kostić je nakon toga odvezao ženu i dijete kući, uzeo je oružje i krenuo automobilom ”pežo 508” nazad u restoran. Supruga je pokušala da ga spriječi, ali nije uspjela da ga zaustavi. Drugim autom je za njim došla do restorana i svjedočila je ubistvu.

Istragom je utvrđeno da je Kostić pogođen u rame i glavu hicima iz pištolja kalibra 9 milimetara. I sam je bio naoružan pištoljem ”glok” iz kojeg nije pucano, dok je u gepeku njegovog vozila pronađena automatska puška. Neposredno prije nego što je ubijen Kostić je razbio šajbu na restoranu i prijetio da će ”sve pobiti”.