Oglasio se sindikat GRAS-a: Vozač tramvaja apsolutno nije odgovoran za tragediju

Sindikat Komunalne privrede, Podružnica GRAS, oglasio se saopštenjem povodom teške saobraćajne nesreće koja se dogodila juče, a u kojoj je smrtno stradao mladić, dok je više osoba povrijeđeno.

Iz Sindikata su na samom početku uputili izraze najdubljeg saučešća porodici nastradalog mladića, dok su povrijeđenim putnicima zaželjeli brz i uspješan oporavak. Istakli su kako je ovo jedan od najtežih trenutaka u istoriji ovog preduzeća.

„Firma GRAS, kao i sami radnici, za period postojanja doživjeli su i preživjeli mnogo teških trenutaka, ali ova tragedija od juče jedan je od najtežih dana u istoriji GRAS-a, i za firmu i za radnike. Teško je naći adekvatne riječi u ovom trenutku. Niko od nas sigurno nije želio da se ova tragedija desi“, navodi se u saopštenju.

Iako su naglasili da u potpunosti podržavaju rad nadležnih institucija kako bi se utvrdio tačan uzrok nesreće, iz Sindikata su iznijeli svoj stav o okolnostima koje su dovele do tragedije. Pozivajući se na dugogodišnje iskustvo, stali su u odbranu vozača tramvaja.

„Iz našeg iskustva možemo reći da nije do ljudskog faktora, odnosno smatramo da vozač apsolutno nije odgovoran za ovu tragediju. Isto tako smatramo da je razlog kvar na tramvaju koji se nije mogao predvidjeti“, poručili su iz Sindikata GRAS-a.

Dodali su da se stavljaju na raspolaganje istražnim organima kako bi potkrijepili svoje tvrdnje, uz nadu da će se sagledati sve činjenice i donijeti pravedan sud.

Na kraju saopštenja, Predsjedništvo Sindikata poručilo je da stoji na raspolaganju porodici nastradalog mladića, kao i povrijeđenim građanima i njihovim porodicama za svaku vrstu pomoći.

Podsjećamo, juče oko 12 časova iz pravca Željezničke stanice tramvaj je velikom brzinom ušao u raskrsnicu kod Tehničke škole, iskočio iz šina i na tramvajskoj stanici povrijedio četiri i usmrtio jednu osobu.

Stradao je Erdoan Morankić, koji je u trenutku nesreće bio na tramvajskoj stanici. Teško je povrijeđena Ela Jovanović, učenica Medicinske škole, koja je takođe u trenutku nesreće bila na tramvajskoj stanici.

Zbog nesreće je uhapšen vozač tramvaja zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo teško krivično djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja u vezi sa krivičnim djelom ugrožavanje javnog saobraćaja.