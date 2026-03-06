Moskva i Kijev razmijenili ratne zarobljenike

Moskva je vratila 300 vojnika iz ukrajinskog zarobljeništva, a zauzvrat je 300 ratnih zarobljenika ukrajinskih oružanih snaga predato Kijevu, saopšteno je iz ruskog Ministarstva odbrane.

"Danas je sa teritorije koju kontroliše kijevski režim vraćeno 300 ruskih vojnika. Zauzvrat je predato 300 ratnih zarobljenika ukrajinskih oružanih snaga", navodi se u saopštenju Ministarstva.

U saopštenju se ističe da je rusko vojno osoblje trenutno u Bjelorusiji, gdje dobija neophodnu psihološku i medicinsku pomoć.

"Svi će kasnije biti prebačeni u Rusiju na liječenje i rehabilitaciju u medicinskim ustanovama ruskog Ministarstva odbrane", dodaje se u saopštenju.

UAE i SAD pružile su humanitarnu i posredničku pomoć za vraćanje ruskih vojnika iz zarobljeništva.