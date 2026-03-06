Logo
Moskva i Kijev razmijenili ratne zarobljenike

SRNA

06.03.2026

11:45

Руска специјалан војна операција, сукоб у Украјини
Foto: Tanjug / AP / Andrii Marienko

Moskva je vratila 300 vojnika iz ukrajinskog zarobljeništva, a zauzvrat je 300 ratnih zarobljenika ukrajinskih oružanih snaga predato Kijevu, saopšteno je iz ruskog Ministarstva odbrane.

"Danas je sa teritorije koju kontroliše kijevski režim vraćeno 300 ruskih vojnika. Zauzvrat je predato 300 ratnih zarobljenika ukrajinskih oružanih snaga", navodi se u saopštenju Ministarstva.

Vrhovni sud RS

Hronika

Sudija Osnovnog suda osuđen na godinu zatvora zbog hotela ”Čajniče”

U saopštenju se ističe da je rusko vojno osoblje trenutno u Bjelorusiji, gdje dobija neophodnu psihološku i medicinsku pomoć.

"Svi će kasnije biti prebačeni u Rusiju na liječenje i rehabilitaciju u medicinskim ustanovama ruskog Ministarstva odbrane", dodaje se u saopštenju.

илу-сат-10102025

Zanimljivosti

Sat se uskoro pomjera, a već sada se dešava nešto što nam ide na ruku

UAE i SAD pružile su humanitarnu i posredničku pomoć za vraćanje ruskih vojnika iz zarobljeništva.

Ukrajina

Rusija

razmjena zarobljenika

