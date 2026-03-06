Dojava o bombama u dva tržna centra u Podgorici

Izvor:
06.03.2026
Policija pretražuje dva tržna centra u Podgorici nakon što je crnogorskim medijima putem elektronske pošte upućena dojava o navodno postavljenim eksplozivnim napravama.
Paralelno sa provjerama na lokacijama radi se i na identifikaciji lica koje je poslalo sporne mejlove, naveli su iz Uprave policije Crne Gore.
Eksplozivne naprave navodno su postavljene u tržnim centrima "Big fešn" i "Siti mol".
Obaviješteno je i nadležno Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici.
