Dojava o bombama u dva tržna centra u Podgorici

Policija pretražuje dva tržna centra u Podgorici nakon što je crnogorskim medijima putem elektronske pošte upućena dojava o navodno postavljenim eksplozivnim napravama.

Paralelno sa provjerama na lokacijama radi se i na identifikaciji lica koje je poslalo sporne mejlove, naveli su iz Uprave policije Crne Gore.

Eksplozivne naprave navodno su postavljene u tržnim centrima "Big fešn" i "Siti mol".

Obaviješteno je i nadležno Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici.