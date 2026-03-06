Izvukao ribu iz Jadrana, pa zanijemio: Evo šta je našao u njenoj utrobi (VIDEO)

Odlazak u ribolov, kod uvale Prapratno na Pelješcu, pretvorio se u nesvakidašnje iskustvo za Đanija Matića.

Naime, pošto je izvukao lijep primjerak ribe, uslijedio je šok! Kada je počeo da je čisti, pronašao je nešto jezivo - i odlučio da sve zabilježi kamerom.

Reakcije zgroženih građana

Snimak od 30 sekundi prikazuje kako Matić siječe ribu, a zatim iz utrobe izvlači - plastičnu flašu! Gledaoci mogu jasno da čuju kako u nevjerici izgovara: “Majko Isusova“.

Video je ubrzo objavio na Fejsbuku i u rekordnom roku izazvao lavinu reakcija zgroženih građana, prenosi Dnevno.hr.

“Evo, ne bih ni ja vjerovao da nisam bio na brodu“, odgovorio je Matić na jedan od komentara onih koji su sumnjičavo upitali da li je takav prizor uopšte moguć.

"Tonemo u debeli mrak"

Dok su jedni u šali pominjali nevjerovatne priče o “pronalaženju VC šolja u ajkulama”, većina je bila duboko pogođena scenom.

“Šta smo učinili prirodi, biće i gore“, poručio je autor snimka.

“Tonemo u debeli mrak“, nadovezao se jedan od korisnika, dok su drugi isticali kako ih je sramota onoga što ljudi bacaju u more.

U raspravu su se uključili i iz Eko-centra Zeleno Sunce, ističući kako je ovaj prizor “tužna slika današnjice za koju je isključivo kriv čovjek”.

Laren Nikšić, koji se bavi ronjenjem, potvrdio je da je stanje uz priobalje katastrofalno: “Dođe mi da povraćam koliko plastike, stakla i smeća ima u moru“.