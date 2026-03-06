Zagreb i djecu koristi za opravdanje odlaganja opasnog otpada

Hrvatska se služi raznim potezima da izgura opasni otpad na granicu sa BiH, a jedan od apsurdnih je i dovođenje osnovaca da uče o radioaktivnosti u Dvoru.

Fond za finansiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva NE Krško organizovao je posjetu učenika sedmog i osmog razreda Osnovne škole "Ivo Kozarčanin" iz Hrvatske Dubice takozvanom Info centru o radioaktivnom otpadu u Dvoru.

Kako su poručili tom prilikom, učenici su kroz predavanje i interaktivne sadržaje naučili što je radioaktivnost, kako se zbrinjava opasni otpad i kako će izgledati Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada.

"Da su uspješno svladali gradivo, pokazali su u igri proširene stvarnosti u kojoj su "zbrinuli" radioaktivni otpad. Obišli su i Info centar te na zabavan i interaktivan način saznali još ponešto o radioaktivnosti, radioaktivnom otpadu i njegovom zbrinjavanju", poručili su iz pomenutog Fonda.

„Propaganda koja relativizuje problem“

Predsjednik Udruženja "Grin tim" iz Novog Grada Mario Crnković naveo je da je dovoditi djecu u Dvor da bi se igrala "zbrinjavanja radioaktivnog otpada" sve, samo nije normalno.

"Na takav način raditi propagandu, obesmišljavati čitav proces, govori o tom na šta su spremni svi ti koji se zalažu da radioaktivni otpad izguraju na granicu sa BiH. Samo to dovođenje djece između ostalog šalje poruku kako je čitav proces za njih dječija igra. Nije riječ o stvarima koje se spontano dešavaju, svake godine za propagandu se u Hrvatskoj daje više nego što mi izdvajamo za pravnu kuću iz Francuske, a nije riječ o bezazlenim iznosima", kazao je "Glasu" Crnković i dodao da je zanimljivo kako sve to prolazi ispod radara u Hrvatskoj.

Sporne aktivnosti u Info centru

Prošlo je ispod radara, naveo je on, i kada su žene na mamografski pregled morale dolaziti na parking ispred takozvanog Centra za informisanje o radioaktivnom otpadu.

"Isto je bilo i kada je organizovano takmičenje za najbolju kobasicu u istom tom centru gdje su mesne proizvode posluživali sa makete skladišta za radioaktivni otpad koje planiraju graditi na Trgovskoj gori. Ređaju se niski udarci, kako ovi opšteg tipa tako i oni koji idu precizno. Razlika je u tome što neki imaju cilj da obesmisle otpor, a drugi ciljaju na ličnoj bazi", poručio je Crnković.

BiH mora jače informisati građane

S obzirom na to da u kratkom roku dolazi Studija uticaja na životnu sredinu kada je u pitanju slučaj Trgovska gora, Crnković navodi da je potrebno tražiti načine da se u BiH institucionalnim putem organizuje objektivno i realno informisanje svih kategorija građana.

"Izbor je jasan, ili će naše institucije to uraditi ili da zovemo susjede da djecu vode u Dvor da se igraju radioaktivnog otpada. Koliko god odbrana života preko 250.000 građana bila sama po sebi važna, u slučaju Trgovska gora lomi se mnogo više od toga", zaključio je Crnković.

Sporna lokacija za nuklearni otpad

Trgovska gora je, uprkos upozorenjima iz BiH, sve bliža tome da postane skladište za radioaktivni otpad i istrošeno nuklearno gorivo iz NE "Krško". Dokaz za to su gotovo svakodnevne aktivnosti koje se sprovode u Hrvatskoj.

Republika Srpska sprovela je geološka istraživanja koja su pokazala da je Trgovska gora, na kojoj Hrvatska planira odlagati radioaktivni otpad, neadekvatna lokacija. Pored toga i u objavljenoj stručnoj studiji analize uticaja izgradnje odlagališta nuklearnog otpada na lokaciji Trgovska gora na razvoj turizma na sjeverozapadu Republike Srpske navedeno je da bi sedam lokalnih zajednica u Srpskoj u slivu rijeke Une imalo štetu u turizmu veću od 50 miliona KM godišnje.

Donacije sve veće

Fond za finansiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva NE Krško ne staje i sa dodjelom donacija za područje opštine Dvor, a sve samo sa jednim ciljem da na Trgovsku goru izgura opasni otpad.

Ove godine pohvalili su se da dodjeljuju donacije za područje Dvora u vrijednosti od čak 220.000 evra. Kako su poručili, ove godine u nedavno raspisani javni poziv uveli su nove mjere te osvježili programska područja kako bi "odgovorili na stvarne potrebe lokalne zajednice i omogućili razvoj opštine Dvor".