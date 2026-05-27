Logo
Large banner

Zemljotres pogodio Hrvatsku: "Jak udar, baš se zatreslo"

Autor:

ATV
27.05.2026 10:18

Komentari:

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla
Foto: Printscreen/Youtube

Zemljotres magnitude 4,1 Rihtera registrovan je danas na području Siska.

Zemljotres je registrovan 10 kilometara od Siska na dubini od devet kilometara, saopštio je EMSC.

Сунце

Društvo

Temperatura do 36 stepeni: BiH na udaru vrućina, evo kada stiže osvježenje

Podrhtavanje tla osjetilo se i u Zagrebu i okolini, a prema prvim informacijama građani su prijavljivali kratko, ali snažno podrhtavanje.

Građani Siska komentarišu da su osjetili jak udar, te da se treslo par sekundi.

"Jak udar, glasan zvuk. Baš se zatreslo", komentarišu oni.

Dodaju da je tutnjalo pet sekundi, ako ne i više.

Drugi navode da se osjetilo i u Petrinji, te da im se činilo da je bio mnogo jači.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Zemljotres

Hrvatska

EMSC

Sisak

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ротација на поицијском аутомобилу.

Region

U toku velika akcija u Crnoj Gori: Traga se za odbjeglim policajcem

34 min

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Region

Ubio nevjenčanu suprugu, pa zapalio kuću: Užas u Crnoj Gori

57 min

0
Бизаран инцидент: Скакао и забијао се у аута, бацао се на пут, једва га обуздали

Region

Bizaran incident: Skakao i zabijao se u auta, bacao se na put, jedva ga obuzdali

12 h

0
полиција Хрватска

Region

Detalji krvavog napada u Zagrebu: Poludio kad je čuo kako pričaju sa konobaricom, pa potekao nož

21 h

0

  • Najnovije

10

25

IDF: Eliminisan visokorangirani komandant Hamasa

10

21

Zašto se čeka satima? EES sistem u praksi "zatajio" - Brisel najavljuje hitne izmjene

10

18

Zemljotres pogodio Hrvatsku: "Jak udar, baš se zatreslo"

10

13

Temperatura do 36 stepeni: BiH na udaru vrućina, evo kada stiže osvježenje

10

12

Koliko je iznosila potrošačka korpa za april?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner