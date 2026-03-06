Logo
Large banner

Danas isplata penzija u Srpskoj

Autor:

ATV

06.03.2026

07:17

Komentari:

0
Данас исплата пензија у Српској
Foto: ATV

Penzionerima u Republici Srpskoj danas će biti isplaćene februarske penzije, potvrdilo je Ministarstvo finansija Republike Srpske.

Prethodno je za januarske primanja penzionerima isplaćeno 178.300.000 KM. Januarske penzije su redovnim godišnjim usklađivanjem uvećane za 6,45 odsto u odnosu na decembarske.

Usvojenim Budžetom Republike Srpske u 2026. godini za penzije je namijenjeno ukupno 2.162.600.000 KM.

Iz Ministarstva finansija Republike Srpske saopšteno je da je u pitanju povećanje za 196,6 miliona KM u odnosu na godinu ranije.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tag :

Isplata penzija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Шта нам звијезде доносе данас?

Zanimljivosti

Šta nam zvijezde donose danas?

5 h

0
Славимо преподобног Тимотеја: Изговорите ову молитву

Društvo

Slavimo prepodobnog Timoteja: Izgovorite ovu molitvu

5 h

0
Будимпешта дала три дана Кијеву да обнови транзит нафте

Svijet

Budimpešta dala tri dana Kijevu da obnovi tranzit nafte

5 h

0
Ватра пожар варнице

Svijet

Odao ga DNK: Piroman iz BiH uhapšen u Austriji

5 h

0

Više iz rubrike

Мирослав Јанковић

Republika Srpska

Janković za ATV: Najrijeđi uzrok nesreće je stanje puta

13 h

4
Драган Лапчевић прешао у СПС

Republika Srpska

Dragan Lapčević prešao u SPS

14 h

2
У овом случају ће Српска плаћати дио алиментације за дјецу

Republika Srpska

U ovom slučaju će Srpska plaćati dio alimentacije za djecu

20 h

3
Цвијановић и Ковачевић у Вашингтону на самиту Савеза суверених нација

Republika Srpska

Cvijanović i Kovačević u Vašingtonu na samitu Saveza suverenih nacija

21 h

12

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

21

Nove informacije o stanju Ivice Dačića

12

19

Isplivao novi snimak haosa na utakmici Novog Pazara i Zvezde

12

12

Tramp o Iranu: Želimo da uđemo i očistimo sve!

12

06

Trik da krompir duže ostane svjež

12

05

Srbin pao u Njemačkoj: Pokušaj telefonske prevare završio u lisicama

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner