Danas isplata penzija u Srpskoj

Penzionerima u Republici Srpskoj danas će biti isplaćene februarske penzije, potvrdilo je Ministarstvo finansija Republike Srpske.
Prethodno je za januarske primanja penzionerima isplaćeno 178.300.000 KM. Januarske penzije su redovnim godišnjim usklađivanjem uvećane za 6,45 odsto u odnosu na decembarske.
Usvojenim Budžetom Republike Srpske u 2026. godini za penzije je namijenjeno ukupno 2.162.600.000 KM.
Iz Ministarstva finansija Republike Srpske saopšteno je da je u pitanju povećanje za 196,6 miliona KM u odnosu na godinu ranije.
