Dragan Lapčević prešao u SPS

05.03.2026

21:58

Драган Лапчевић прешао у СПС
Foto: Ustupljena fotografija

Dosadašnji odbornik DEMOS-a u Skupštini opštine Han Pijesak Dragan Lapčević pristupio je Socijalističkoj partiji Srpske.

Lapčević je imenovan za šefa povjereništva SPS-a u Han Pijesku, sa zadatkom da u narednom periodu okupi kvalitetne ljude, ojača organizaciju i pripremi partiju za buduće izborne izazove, saopšteno je iz SPS-a.

Predsjednik SPS-a Goran Selak rekao je da pristupanje Lapčevića predstavlja značajno pojačanje za SPS u ovoj opštini, ali i još jednu potvrdu da sve veći broj odgovornih ljudi i funkcionera širom Republike Srpske prepoznaje politiku ove partije.

"Pristupanje Dragana Lapčevića SPS-u pokazuje da ljudi koji uživaju povjerenje građana prepoznaju našu politiku kao odgovornu, nacionalno svjesnu i usmjerenu na konkretan rad za narod. SPS je partija koja je stalno na terenu, uz svoj narod i uz svakog čovjeka u Republici Srpskoj", naveo je Selak.

On je istakao da SPS nastavlja da jača širom Republike Srpske, okupljajući ljude koji žele da rade u interesu građana i da zajednički grade snažniju i stabilniju Republiku Srpsku.

SPS nastavlja da širi svoju organizacionu mrežu i okuplja nove ljude, sa primarnim ciljem provođenja politika koje su isključivo u interesu svakog čovjeka u Republici Srpskoj, dodaje se u saopštenju.

