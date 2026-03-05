Dragan Lapčević prešao u SPS

05.03.2026
21:58
Komentari:0
Dosadašnji odbornik DEMOS-a u Skupštini opštine Han Pijesak Dragan Lapčević pristupio je Socijalističkoj partiji Srpske.
Lapčević je imenovan za šefa povjereništva SPS-a u Han Pijesku, sa zadatkom da u narednom periodu okupi kvalitetne ljude, ojača organizaciju i pripremi partiju za buduće izborne izazove, saopšteno je iz SPS-a.
Predsjednik SPS-a Goran Selak rekao je da pristupanje Lapčevića predstavlja značajno pojačanje za SPS u ovoj opštini, ali i još jednu potvrdu da sve veći broj odgovornih ljudi i funkcionera širom Republike Srpske prepoznaje politiku ove partije.
"Pristupanje Dragana Lapčevića SPS-u pokazuje da ljudi koji uživaju povjerenje građana prepoznaju našu politiku kao odgovornu, nacionalno svjesnu i usmjerenu na konkretan rad za narod. SPS je partija koja je stalno na terenu, uz svoj narod i uz svakog čovjeka u Republici Srpskoj", naveo je Selak.
On je istakao da SPS nastavlja da jača širom Republike Srpske, okupljajući ljude koji žele da rade u interesu građana i da zajednički grade snažniju i stabilniju Republiku Srpsku.
SPS nastavlja da širi svoju organizacionu mrežu i okuplja nove ljude, sa primarnim ciljem provođenja politika koje su isključivo u interesu svakog čovjeka u Republici Srpskoj, dodaje se u saopštenju.
