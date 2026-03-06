Mediji: Iran gađao Izrael projektilima sa kasetnom municijom

Vazdušno-svemirske snage iranske vojske (IRGC) pokrenule danas napad na Izrael, koristeći rojeve samoubilačkih dronova i napredne rakete Hajber sa kasetnim bojevim glavama kako bi zaobišle ​​višeslojnu protivvazdušnu odbranu Izraela.

Kako se navodi, rakete Hajber su probile odbranu Tel Aviva u masovnom združenom napadu, prenose iranski mediji.

Dodaje se da su se rakete prilikom leta ka svojim ciljevima, fragmentisale u desetine manjih, brzih bojevih glava, što je izraelske presretače, uključujući i "Čeličnu kupolu" i "Davidovu praćku", učinilo potpuno neefikasnim.

Izraelski mediji pišu da su neki od projektila sadržali kasetnu municiju, ali da nema podataka o povrijeđenim osobama.

Navodi se i da je od početka rata u subotu, Iran lansirao oko 200 raketa na Izrael, odnosno da je ispalio oko 80 odsto manje projektila nego što je projektovano. Pored raketa ispaljenih na Izrael, Iran je lansirao oko 300 raketa na druge ciljeve širom Bliskog istoka, a sa druge strane, navodi portal, Izrael i Sjedinjene Američke Države su bacile više od 8.500 municije na Iran od početka rata.

Kasetna municija je zabranjena Konvencijom o kasetnoj municiji iz 2008. godine, koju je do 2025. godine potpisalo i ratifikovalo više od 110 država, a po kojoj je zabranjena svaka upotreba, proizvodnja, skladištenje i transfer ovog oružja zbog njegove neselektivnosti i dugoročne opasnosti po civile.