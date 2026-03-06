Slavimo prepodobnog Timoteja: Izgovorite ovu molitvu

Kao mali Timotej je stupio u manastir, zamonašio se, i sve do duboke starosti živio u postu, molitvi, bdenju i neprestanom trudu. Čist i mudar ostao je kroz cijeli život.

A čistim i celomudrenim Bog daje vlast nad duhovima zlobe, pa je dade i Timoteju.

Svojim trudom oko duše svoje svijesti Timotej uspje, da u sebi sazida divan dom Duha Svetoga.

Ovaj sveti čovjek upokojio se 795. godine.

Molitva prepodobnom Timoteju

Bože otaca naših, čini uvijek sa nama po Tvojoj krotosti, ne napuštaj nas Tvojom milošću, no njihovim molitvama u miru uredi život naš, prenosi Kurir.