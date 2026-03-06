Logo
Slavimo prepodobnog Timoteja: Izgovorite ovu molitvu

ATV

06.03.2026

07:07

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas slave dan posvećen prepodobnom Timoteju.

Kao mali Timotej je stupio u manastir, zamonašio se, i sve do duboke starosti živio u postu, molitvi, bdenju i neprestanom trudu. Čist i mudar ostao je kroz cijeli život.

A čistim i celomudrenim Bog daje vlast nad duhovima zlobe, pa je dade i Timoteju.

Svojim trudom oko duše svoje svijesti Timotej uspje, da u sebi sazida divan dom Duha Svetoga.

Ovaj sveti čovjek upokojio se 795. godine.

Svijet

Budimpešta dala tri dana Kijevu da obnovi tranzit nafte

Molitva prepodobnom Timoteju

Bože otaca naših, čini uvijek sa nama po Tvojoj krotosti, ne napuštaj nas Tvojom milošću, no njihovim molitvama u miru uredi život naš, prenosi Kurir.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

