Plastenička proizvodnja sve aktuelnija

Proizvodnja na otvorenom sve je izazovnija. Nekada se za sijanje pratio kalendar, a danas se prati priroda koja je sve manje nalik na onu koju smo poznavali.

Za one koji se bave poljoprivredom svaka godina je neizvjesna, zato je većina, posebno mlađih sve više orjentisana na proizvodnju pod plastenicima. Kontrolisani uslovi, bolji prinos i veći prihod jasno su odredili smjer, kažu.

„Plastenička proizvodnja traži više radne snage, to je evidentno i to je sada jedan problem sa kojim se susrećemo, a imam hektar pokrivenog prostora i to je neka ustaljena praksa, ne idem ni u povećanje ni u smanjenje i zato plastenička proizvodnja zasigurno možemo da ostvarimo bolje prinose, a samim tim i bolji kvalitet samih proizvoda“, rekao je Goran Simić, poljoprivrednik.

Većina kultura koje se uzgajaju tokom zime otporna je na nisku temperaturu, pa se može očekivati blago produženje vegetativnog perioda, bez značajnijih posledica po proizvodnju, kažu stručnjaci. Plastenik pomaže i kod visokih temperatura.

„Imamo te kontrolisane uslove gdje poljoprivredni proizvođači mogu da obezbijede dovoljnu količinu vode za biljke, prije svega u uslovima ovih negativnih klimatskih promjena, gdje mogu da obrate pažnju na ishranu, na zaštitu. Sigurno je to jedan od razloga gdje mogu recimo uglavnom većina plastenika je pokrivena mrežama za zasjenu gdje se sprečava direktan uticaj sunca, što inače dovodi do pojave ožegotina na lišću što imamo u proizvodnji na otvorenom", rekao je Đorđe Glišić, resor za pružanje usluga iz poljoprivrede pri Ministarstvu poljoprivrede.

Plastenička proizvodnja je sve popularnija i među mladim ljudima, koji iz želje da proizvode zdravu organsku hranu pokreću proizvodnju malog obima za svoje privatne potrebe. Ovakav trend aktuelan je u svijetu dok su kod nas za sada plasteničkom proizvodnjom obuhvaćene manje površine, iako su kapaciteti za njen razvoj puno veći. Doprinos razvoju ovog vida proizvodnje daje i resorno ministarstvo izdvajajući značajna sredstva za pomoć poljoprivrednim proizvođačima.