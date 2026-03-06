Logo
Filmska prevara: Prodali muškarcu stan koji nije njihov

06.03.2026

klkuč, nekretnina, vrata
Foto: Pixabay

Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici podnijeta je krivična prijava protiv lica S.A. (28) i J.P. (30), zbog sumnje da su izvršili krivično djelo prevara u saizvršilaštvu čime su stekli protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 100.000 evra.

"Kako se sumnja, prijavljeni su navedeno krivično djelo izvršili na način što su 5. juna 2024. godine, u naselju Zabjelo u Podgorici, oštećenom licu prodali stan u izgradnji po cijeni od 100.000 evra, iako predmetni stan nije bio u njihovom vlasništvu. Stan je bio predmet obaveze koju su osumnjičeni imali prema tri investitora, a koju su morali prethodno ispuniti kako bi stan bio prenesen u njihovo vlasništvo", saopšteno je iz UP.

Osumnjičeni su istog dana, kod notara, sa oštećenim potpisali predugovor o prodaji nepokretnosti, u kojem su se ugovorne strane saglasile da je kupoprodajna cijena u potpunosti isplaćena, iako predmetni stan nije bio u njihovom vlasništvu.

Na taj način su oštećenog doveli u zabludu i za sebe pribavili protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 100.000 evra, prenosi Blic.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

