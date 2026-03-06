Ugledni političar zaluđen Jelenom Karleušom

Jelena Karleuša trenutno boravi u Turskoj, a novom objavom uzburkala je javnost.

Ona je nerijetko na meti jačeg pola, a sada joj je jedan muškarac poslao skupocjeno iznenađenje u hotelsku sobu u Istanbul.

U sobi su je dočekala tri velika buketa ruža, crvenih, roze i narandžastih, bez jasne naznake ko je pošiljalac.

Pored toga, vidi se i paket jedne parfemske kuće.

Karleuša je snimak cvijeća podijelila sa pratiocima, a društvene mreže su gotovo momentalno eksplodirale od komentara i nagađanja.

Posebno se na platformi "Iks" pojavila teorija da iza luksuznih poklona stoji ugledni turski političar, koji je, prema tvrdnjama pojedinih korisnika, već duže vrijeme očaran srpskom zvijezdom i navodno ne štedi kako bi privukao njenu pažnju.

Iako pjevačica nije otkrila identitet misterioznog muškarca, objava je bila dovoljna da pokrene lavinu spekulacija, te je zaintrigirala njen privatni život.

Podsjetimo, Karli je u Turskoj gošća doktora Jazana Selčuka, koji je pozvao na konsultacije.

Muzička zvijezda je posjetila njegovu kliniku, a očekuje se da će u bliskoj budućnosti rezultirati njihov sastanak rezultirati velikom promjenom na Jeleninom licu.

Pjevačicu su doktor i njegov tim upoznali s najnovijim tehnikama i procedurom fejsliftinga kojoj želi da se podvrgne, s ciljem da zaustavi starenje i podmladi izgled.

"Jelena je otišla u Tursku na par dana kako bi se konsultovala sa najboljim plastičnim hirurgom u Turskoj, Jazana Selčuka. S obzirom da i dalje traje snimanje Pinkovih zvezda, ona se sada neće podvrgnuti fejsliftingu, jer oporavak traje i do dva mjeseca", rekao je izvor i dodao:

"Kada bude završila intervenciju, izgledaće 15 godina mlađe. Karli je izdvojila za ovo preko 80.000 evra, a sam zahvat je jako skup, pošto se sve parcijalno naplaćuje".

(Espreso)