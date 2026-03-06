Seka Aleksić progovorila o proširenju porodice: Voljela bih da rodim djevojčicu

Pjevačica Seka Aleksić otvoreno je govorila o planovima za proširenje porodice, otkrivajući želju da jednog dana dobije djevojčicu. U razgovoru je govorila i o odnosu sa suprugom Veljkom, sa kojim je dugi niz godina u srećnom braku.

Osim toga, Seka Aleksić je otkrila i kako provodi vrijeme sa sinovima, ističući koliko je Veljko posvećen i koliko djeca uživaju u igrama napolju, bez stalnog oslanjanja na telefone.

– Većina ljudi jedu pasulj, većina ljudi je imala kokoške, ako ne u gradu, onda kod bake i deke. Oni koji imaju komplekse uvijek će se truditi da budu nešto što nisu. Ja mogu da sjedim u nekom gradu i da jedem kavijar, iako mi smrdi, a isto tako mogu da jedem pasulj, pasulj je najbolji treći dan – rekla je Seka Aleksić, pa progovorila o braku sa Veljkom i djeci, piše Blic.

– Nema tajne, poštujemo se, veliki smo drugari i prijatelji, supružnici i trudimo se da djecu odgajamo nekim normalnim vrijednostima. I jedna i druga strana moraju da opraštaju, da se spuste. Moj muž nekada ima dva treninga, pa onda on razumije ovo moje snimanje i trčanje – to su neke stvari u kojima mi popuštamo. Mi se sve dogovorimo, djecu nikada ne ostavljamo samu. Veljko je više posvećen vaspitavanju djece nego ja, kao pedagog sam nula. Moja djeca ne koriste telefon od 12 do 6 popodne. Igraju se klikerima na ulici, voze bicikl i igrica ima minimalno. Druže se sa djecom običnih ljudi. Svi roditelji su divni ljudi – rekla je Seka, pa progovorila o proširenju porodice.

– Želim da poslije koncerata rodim sebi još jedno dijete. Bila bi super djevojčica zbog tate, kažu da kćerke i tata imaju poseban odnos. Ja sam po prirodi imam više muških hormona, ali ako bude žensko nadrljala je – rekla je pjevačica, pa prokomentarisala zdravstveno stanje koleginice Zorice Brunclik:

-Čula sam to, ne znam šta se desilo, planirala sam Kemiša da zovem – rekla je Seka.