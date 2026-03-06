Logo
Large banner

Seka Aleksić progovorila o proširenju porodice: Voljela bih da rodim djevojčicu

Autor:

ATV

06.03.2026

09:33

Komentari:

0
Сека Алексић проговорила о проширењу породице: Вољела бих да родим дјевојчицу

Pjevačica Seka Aleksić otvoreno je govorila o planovima za proširenje porodice, otkrivajući želju da jednog dana dobije djevojčicu. U razgovoru je govorila i o odnosu sa suprugom Veljkom, sa kojim je dugi niz godina u srećnom braku.

Osim toga, Seka Aleksić je otkrila i kako provodi vrijeme sa sinovima, ističući koliko je Veljko posvećen i koliko djeca uživaju u igrama napolju, bez stalnog oslanjanja na telefone.

ilu-priština-kosovo-28082025

Srbija

Osmani raspustila skupštinu privremenih institucija, slijede izbori

– Većina ljudi jedu pasulj, većina ljudi je imala kokoške, ako ne u gradu, onda kod bake i deke. Oni koji imaju komplekse uvijek će se truditi da budu nešto što nisu. Ja mogu da sjedim u nekom gradu i da jedem kavijar, iako mi smrdi, a isto tako mogu da jedem pasulj, pasulj je najbolji treći dan – rekla je Seka Aleksić, pa progovorila o braku sa Veljkom i djeci, piše Blic.

– Nema tajne, poštujemo se, veliki smo drugari i prijatelji, supružnici i trudimo se da djecu odgajamo nekim normalnim vrijednostima. I jedna i druga strana moraju da opraštaju, da se spuste. Moj muž nekada ima dva treninga, pa onda on razumije ovo moje snimanje i trčanje – to su neke stvari u kojima mi popuštamo. Mi se sve dogovorimo, djecu nikada ne ostavljamo samu. Veljko je više posvećen vaspitavanju djece nego ja, kao pedagog sam nula. Moja djeca ne koriste telefon od 12 do 6 popodne. Igraju se klikerima na ulici, voze bicikl i igrica ima minimalno. Druže se sa djecom običnih ljudi. Svi roditelji su divni ljudi – rekla je Seka, pa progovorila o proširenju porodice.

policija rotacija

Svijet

Horor poslije meča NBA lige: Čovjek upucan ispred hale, hitno prebačen u bolnicu

– Želim da poslije koncerata rodim sebi još jedno dijete. Bila bi super djevojčica zbog tate, kažu da kćerke i tata imaju poseban odnos. Ja sam po prirodi imam više muških hormona, ali ako bude žensko nadrljala je – rekla je pjevačica, pa prokomentarisala zdravstveno stanje koleginice Zorice Brunclik:

-Čula sam to, ne znam šta se desilo, planirala sam Kemiša da zovem – rekla je Seka.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Seka Aleksić

Pjevačica

estrada

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Погођен носач дронова

Svijet

Iranski nosač dronova pogođen i zapaljen

3 h

0
Авион у Катру

Svijet

Iran gađao najveću američku bazu u Kataru

3 h

0
Ево зашто је важно да свако окади кућу тамјаном: Једна ствар је кључна за благостање

Savjeti

Evo zašto je važno da svako okadi kuću tamjanom: Jedna stvar je ključna za blagostanje

3 h

0
Амерички предсједник Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Osiguraćemo da novi iranski vođa ne predstavlja prijetnju

3 h

0

Više iz rubrike

Пјевачица Бритни Спирс

Scena

Oglasio se menadžer Britni Spirs nakon njenog hapšenja

3 h

0
Недјеља моде у Паризу

Scena

ATV na Nedjelji mode: Modeli iz Srpske privukli najveću pažnju

15 h

0
Хитно се огласила Зорица Брунцлик!

Scena

Hitno se oglasila Zorica Brunclik!

20 h

0
Пјевачица Бритни Спирс

Scena

Uhapšena Britni Spirs

20 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

12

Tramp o Iranu: Želimo da uđemo i očistimo sve!

12

06

Trik da krompir duže ostane svjež

12

05

Srbin pao u Njemačkoj: Pokušaj telefonske prevare završio u lisicama

12

02

Dodik: Nove generacije stručnjaka doprinose očuvanju bezbjednosti i sigurnosti svih građana

11

59

Tramp: Vašingtonu ne treba novi Hamnei

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner