Evo zašto je važno da svako okadi kuću tamjanom: Jedna stvar je ključna za blagostanje

Kađenje kuće tamjanom je važan ritual u hrišćanstvu koji donosi blagostanje ukućanima i štiti od negativnih sila. Evo odakle potiče tamnjan i kako se pravilno koristi.

U svim religijama, ne samo u hrišćanstvu, tamjan se smatra svetom biljkom i koristi se u religioznim obredima. Zapravo, tamajn je jedan od poklona koja su tri mudraca dala novorođenom Hristu, a među darovima je bila i smirna, druga vrsta smole i zlato.

Smirnu je za kađenje koristio sam Isus Hrist, a prema predanju, dobio ju je u pećini po rođenju, zajedno sa zlatnicima, piše Alo. Naime, briket i tamjan simbolizuju ljubav prema vjeri i toplotu duše domaćina, dok miris tamjana simbolizuje blagodat Svetog Duha.

Bijeli dim

Kađenje tamjanom naziva se bijeli dim i služi uklanjanju sila koje nisu poželjne u jednom hrišćanskom domu. Ime bijeli dim nastalo je kao suprotnost crnom dimu, u koji spadaju paljenje različitih stvari u magijske svrhe, kao i dim cigareta.

Zašto se kadi kuća?

Pravoslavni hrišćani vjeruju da kađenje tjera sve negativno, pa je prisutno pri svakom crkvenom obredu, poput liturgija, jutarnjih i večernjih molitvi, kao i tokom obavljanja svih svetih tajni, od krštenja i vjenčanja do jeleosvećenja (molitve i pomazivanje bolesnih osvećenim uljem).

Prema vjerovanjima mnogih učenja, ne samo crkvenih, tamjan donosi dobro zdravlje svim ukućanima, pa se kađenje doma preporučuje i iz ovog razloga.

Prihvatanje kađenja i tamjana od strane hrišćanske crkve nije prosto preuzimanje elemenata iz neznabožačkog kulta, već uvođenje nečega što ima osnova u Svetom Pismu.

Evo odakle potiče

Ova mirišljava i ljekovita smola dobija se iz drveta bosvelije koje raste samo u pustinjskim kamenitim predjelima južne Arabije u Omanu i rogu Afrike – Etiopiji i Somaliji.

Pokušaji presađivanja u druge krajeve sa sličnim uslovima ostali su bez rezultata. Stoga tamjan u drugim krajevima planete ne cvjeta, ne razmnožava se, vene i umire.

Tako u knjizi proroka Malahije piše da će se u Mesijanska vremena od istoka do zalaska sunca prinositi Bogu žrtva čista i kandilo. Pod "čistom žrtvom" još najraniji hrišćanski pisci, poput Svetog mučenika Justina razumeli su sveto pričešće, a pod kađenjem upotrebu tamjana. Prema ovom mestu Starog Zavjeta, sasvim je bilo blisko hrišćanima da pri pričešću upotrebljavaju tamjan.

Simbolika tamjana

Kada kađenje obavlja sveštenik, u crkvi ili domu svojih parohijana, on kadi ikone i druge crkvene relikvije, kao i prisutne osobe, dok ukućane koji sticajem okolnosti nisu tu spominje u molitvi. Kađenjem ljudi primaju se njihove molitve Gospodu i daje im se osvećenje.

Kada je u pitanju stav crkve, tamjan označava podizanje uma i srca vjernika ka nebu tokom molitvi.

Kađenje može, pored sveštenika, da obavi i sam domaćin kuće, isto kao što se i sam moli Bogu i pali sveće, a to se obično praktikuje na dan krsne slave ili zajedničke molitve uoči nedelje i velikih praznika. Neki to čine svakoga dana, i to nije neispravno niti štetno.