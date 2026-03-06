Cvijanović sa Trampovim sekretarom za ekonomiju: Fokus na ekonomskim temama

Uvijek je zadovoljstvo i privilegija razgovarati sa Hauardom Latnikom, sekretarom za ekonomiju u administraciji predsjednika Trampa, poručila je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

"Iskazala sam neizmjernu zahvalnost za srdačan prijem koji je upriličio u svom kabinetu, kao i za još jedan sadržajan i konstruktivan sastanak, ukupno treći, a drugi od početka godine", napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži Instagram.

Dodaje da je i ovaj put, glavni fokus bio na ekonomskim temama i mogućnostima konkretizacije saradnje, posebno u oblastima energetike i infrastrukture.

Republika Srpska Romić za ATV: Ponovljeni zahtjev Sene Uzunović - pokazatelj njenih malicioznih namjera

"Izrazila sam podršku planiranim američkim projektima u BiH, kao i zainteresovanost Republike Srpske za nove investicije iz SAD. Uvjerena sam da je jačanje ekonomske saradnje put ka razvoju, prosperitetu, ali i unapređenju sveobuhvatnih odnosa sa SAD", poručila je Cvijanovićeva.