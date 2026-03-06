Dodik: Nove generacije stručnjaka doprinose očuvanju bezbjednosti i sigurnosti svih građana

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik čestitao je dekanu Fakulteta bezbjednosnih nauka u Banjaluci Predragu Ćeraniću, profesorima, studentima i svim zaposlenima devet godina postojanja i rada ove visokoobrazovne ustanove, ističući da se kroz znanje, istraživanje i profesionalno usavršavanje stvaraju generacije stručnjaka koji doprinose očuvanju bezbjednosti i sigurnosti svih građana.

"Vaš predan rad na obrazovanju stručnog kadra, razvoju nauke i jačanju bezbjednosnog sistema predstavlja značajan doprinos stabilnosti i napretku našeg društva", istakao je lider SNSD-a.

Dodik je ukazao da savremeni bezbjednosni izazovi jasno pokazuju koliki je značaj obrazovnih ustanova, poput Fakulteta bezbjednosnih nauka, i koliko je njihova uloga važna u izgradnji i jačanju perspektive za stabilnu i sigurnu budućnost Republike Srpske.

Republika Srpska Stevandić: Svijet srlja u ambis

"Uz želje za dalji uspješan rad, kontinuiran razvoj i nove akademske i profesionalne uspjehe, neka Fakultet bezbjednosnih nauka i u budućnosti ostane snažan stub znanja, odgovornosti i bezbjednosti našeg društva", poručio je Dodik.

Fakultet bezbjednosnih nauka je najmlađa članica Univerziteta u Banjaluci nastala transformacijom Visoke škole unutrašnjih poslova koja je djelovala u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.