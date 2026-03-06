Logo
Stevandić: Svijet srlja u ambis

Autor:

ATV

06.03.2026

11:54

Предсједник Народне скупштине Републике Српске
Foto: ATV

Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske osvrnuo se na aktuelna dešavanja i ratne sukobe širom svijeta, navodeći da svijet srlja u ambis.

Poručuje da je alternativa mir, a ne novi i veći rat.

"U svakom ratu svi misle da mogu postići više za sebe a najveće žrtve su uvek civili i nevini. Svijet srlja u ambis. Veliki dio EU preko Ukrajine je u sukobu sa Rusijom. Na bliskom istoku rat SAD i Izraela sa Iranom je zahvatio već 14 država. Aletnativa je mir, a ne novi i veći rat", napisao je Stevandić na Iksu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Nenad Stevandić

Izrael Iran

