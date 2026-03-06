Logo
Cvijanović u Vašingtonu: U Srpskoj nikada nije bilo kampova za migrante

Жељка Цвијановић
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je, na panelu "Nacionalni suverenitet i strane migracije" u Vašingtonu, da u Republici Srpskoj nikada nije bilo kampova za migrante, ističući da je time pokazana odgovornost prema građanima.

"Već imate izazove u svakom društvu. Zašto biste dodali nešto slično? Ovo je način na koji smo se borili protiv toga", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je ukazala da Republika Srpska, koja je 49 odsto BiH, nikada nije primila niti organizovala kampove za migrante.

"Ali ima nekih problema, kada su govori o Briselu, njihov pristup je bio da svi treba da budemo dobro vaspitani, da budemo fini domaćini i da zapravo treba da pokažemo svoje veliko srce", rekla je Cvijanovićeva u videu objavljenom na društvenim mrežama.

Цвијановић са Трамповим секретаром за економију

BiH

Cvijanović sa Trampovim sekretarom za ekonomiju: Fokus na ekonomskim temama

Ona je istakla da se ne radi o pokazivanju velikog srca, već se o pokazivanju odgovornosti prema svom narodu.

"Zato što vas je vaš narod izabrao, odgovarate svom narodu. Želite da imate snagu institucija i želite da dokažete da su to jake institucije. Tako smo se s tim nosili", istakla je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva i srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević učestvovali su na panelu "Nacionalni suverenitet i strane migracije" u okviru samita Saveza suverenih nacija na poziv člana Predstavničkog doma američkog Kongresa Ane Pauline Lune.

