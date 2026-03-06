Logo
Bitno: O problemima plivačkih klubova u Banjaluci

ATV

06.03.2026

15:18

Битно: О проблемима пливачких клубова у Бањалуци
'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o problemima plivačkih klubova u Banjaluci.

Za Bitno govore: Miodrag Čeko, direktor PK 'Olimp' i Saša Mićin, predsjednik Plivačkog saveza Republike Srpske.

Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Ivan Dragičević.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

ATV

Ivan Dragičević

Bitno

