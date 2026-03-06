Bitno: O problemima plivačkih klubova u Banjaluci

Izvor:
ATV
06.03.2026
15:18
'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o problemima plivačkih klubova u Banjaluci.
Za Bitno govore: Miodrag Čeko, direktor PK 'Olimp' i Saša Mićin, predsjednik Plivačkog saveza Republike Srpske.
Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.
Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Ivan Dragičević.
'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.
