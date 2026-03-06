Tramp o Iranu: Želimo da uđemo i očistimo sve!

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da želi da iranska rukovodeća struktura bude potpuno uklonjena.

- Želimo da uđemo i očistimo sve. Ne želimo nekoga ko bi obnavljao tokom perioda od 10 godina - rekao je Tramp u telefonskom intervjuu za NBC News.

Tramp je takođe rekao da ima neke ideje o tome ko bi bio "dobar vođa" u Iranu.

Predsjednik SAD je dodao da preduzima neke poteze kako bi pokušao da osigura da ljudi koje ima na umu prežive rat.

Tramp je ranije rekao da će "morati da bude uključen" u imenovanje sljedećeg iranskog lidera i da bi sin pokojnog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija bio "neprihvatljiv".

- On je "laka kategorija" - rekao je Tramp.

Prema riječima američkog predsjednika, sada bi bilo "gubljenje vremena" razmatrati slanje američkih kopnenih trupa u Iran.

- To je gubljenje vremena. Izgubili su sve. Izgubili su svoju mornaricu. Izgubili su sve što mogu izgubiti - rekao je Tramp, dodajući da je opaska iranskog ministra spoljnih poslova Abasa Arakčija da je Teheran spreman za američku ili izraelsku kopnenu invaziju - "uzaludan komentar".