Iran gađao najveću američku bazu u Kataru

Sedmi dan sukoba na Bliskom istoku. Vazdušno-svemirske snage Irana napale si Izrael koristeći rojeve samoubilačkih dronova i rakete Hajber sa kasetnim bojevim glavama. Katar je presreo iranski dron usmjeren na vazdušnu bazu al-Udeid, najveću američku vojnu bazu na Bliskom istoku. Ponovo je gađan i Bahrein.

Iranski nosač dronova pogođen i zapaljen

Američke snage su u četvrtak napale iranski brod-nosač dronova, rekao je vrhovni američki komandant za Bliski istok, dok je Vašington intenzivirao napade.

Francuski ministar: Oko 50 francuskih brodova zaglavljeno u Persijskom zalivu

Oko 50 francuskih brodova je trenutno blokirano u Persijskom zalivu i još osam u Crvenom moru, rekao je francuski ministar saobraćaja Filip Tabaro.

Eksplozije u Teheranu, Izrael saopštio da je započeo široki talas udara

Izrael je saopštio da je započeo široki talas udara na ključnu infrastrukturu režima u Teheranu.

Dopisnici Si-En-Ena javljaju o vazdušnim napadima na Teheran.

Svijet Tramp: Osiguraćemo da novi iranski vođa ne predstavlja prijetnju

Iranski mediji su javili da su se širom Teherana čule jake eksplozije, kao i da je meta napada bila i glavna trgovačka ulica u prestonici.

IDF: U Libanu pogođeno više od 500 meta

Odbrambene snage Izraela (IDF) saopštile su da su, otkako je Hezbolah ušao u sukob, pogodili 500 meta u Libanu, prenosi Tajms of Izrael.

Kako navode, među metama su najviši komandanti Hezbolaha, članovi elitnih jedinica, lanseri raketa, komandni centri, skladišta oružja, kao i članovi drugih terorističkih grupa i njihova infrastruktura.

Tramp: Želimo da uđemo u Iran i počistimo sve

Predsjednik SAD Donald Tramp poručio je da želi da vidi uklanjanje vladajuće strukture Irana i da već na umu ima neka imena za "dobrog lidera".

"Želimo da uđemo i da počistimo sve. Ne želimo nekoga ko će sve ponovo da napravi za 10 godina. Želimo da oni dobiju dobrog lidera. Imamo neke ljude za koje mislim da bi radili dobar posao", istakao je Tramp ne navodeći imena.

Oboreni dronovi u Jordanu

Protivvazduhoplovna odbrana oborila je nekoliko dronova u Irbidu u Jordanu, prenosi Al Džazira.

Hezbolah pozvao Izraelce da napuste gradove blizu granice

Libanski pokret Hezbolah upozorio je izraelske stanovnike da evakuišu gradove u krugu od pet kilometara od granice između dve zemlje, navedeno je u poruci objavljenoj na njihovom Telegram kanalu na hebrejskom jeziku.

Upozorenje je uslijedilo manje od dana nakon što je Izrael pozvao stanovnike da napuste južna predgrađa Bejruta, što je izazvalo egzodus broja ljudi iz dijela prestonice poznatog kao Dahije.

"Agresija vaše vojske protiv libanskog suvereniteta i bezbjednosti građana, uništavanje civilne infrastrukture i kampanja protjerivanja koju sprovodite neće proći bez odgovora", navedeno je u poruci Hezbolaha.

Svijet Mediji: Iran gađao Izrael projektilima sa kasetnom municijom

Izrael je saopštio da neće evakuisati svoje pogranične gradove i da je poslao dodatne vojnike u Liban, navodeći da je riječ o odbrambenoj meri s ciljem zaštite građana koji žive u blizini granice.

Turudić: Cunami izbjeglica u Libanu, teško bombardovanje Bejruta

Momir Turudić, urednik portala RTS Oko koji je u Bejrutu, rekao je da je za Liban i Bejrut bila vrlo teška i dramatična noć.

Kaže da je sve počelo juče, kada je stigla poruka izraelske vojske, ili bolje rečeno naredba, kompletnom stanovništvu južnog predgrađa, Dahije, da se evakuiše, što je, uz pucnjavu iz vatrenog oružja, izazvalo potpuni šok i paniku.

"Veoma brzo poslije toga stotine hiljada ljudi, procene su neke da oko 400.000 ljudi živi u Dahijeu, u panici su počele da napuštaju Dahije", kaže Turudić.

Presretnuti raketni napadi na Kuvajt i saudijsku vazdušnu bazu

Ministarstvo odbrane Kuvajta saopštilo je da je nacionalna protivvazdušna odbrana presrela raketni napad koji je narušio vazdušni prostor zemlje, dok su u Saudijskoj Arabiji presretnute tri balističke rakete lansirane prema vazdušnoj bazi Princ Sultan.

Presretanje u Kuvajtu izazvalo je aktiviranje sirena u skladu sa bezbjednosnim procedurama, a nakon neutralizacije prijetnje nije bilo prijavljenih žrtava niti štete na infrastrukturi, prenijela je agencija WAM.

Portparol Ministarstva odbrane pukovnik Saud el Atvan, rekao je da su nakon presretanja pale pojedine krhotine, što je prouzrokovalo ograničenu materijalnu štetu, uključujući oštećenje vozila, ali niko nije povrijeđen.

Naglasio je da kuvajtske oružane snage nastavljaju da obavljaju svoje odbrambene dužnosti kako bi obezbijedili zaštitu zemlje i očuvanje njene bezbjednosti i stabilnosti.

Katar presreo napad dronom, Iran gađao Bahrein

Ministarstvo odbrane Katara saopštilo je da su njihove vazdušne snage uspješno presrele napad dronom usmjeren na vazdušnu bazu al-Udeid, najveću američku vojnu bazu na Bliskom istoku.

Prije toga katarska vlada je poslala sigurnosna upozorenja na mobilne telefone u zemlji, upozoravajući stanovnike da se drže podalje od prozora i otvorenih prostora, piše Bi-Bi-Si.

Istovremeno, ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina saopštilo je da je Iran ciljao hotel i dve stambene zgrade u glavnom gradu Manami.

U objavi na društvenoj mreži Iks navodi se da je posljednji napad uzrokovao "materijalnu štetu, ali ne i gubitak života".

Iranska poluzvanična novinska agencija Fars izvjestila je da su napadi izvedeni tokom noći na glavni grad Bahreina, Manamu, bili usmjereni na poslovni kompleks "Fajnenšel harbor tauers", gdje se nalazi izraelska ambasada.

Izrael bombarduje južni dio Bejruta

Serija eksplozija potresla je južno predgrađe Bejruta, Dahije nekoliko sati nakon što su Izraelci naložili stanovnicima ovog dijela grada da se odmah evakuišu.

Poruka "spasite živote i odmah napustite domove" izazvala je, odmah pravi egzodus žitelja južnog predgrađa Bejruta, koje važi za jedno od glavnih uporišta Hezbolaha.

Odmah zatim, izraelski avioni raspalili su po metama za koje tvrde da pripadaju Hezbolahu.

Izraelski ministar finansija, Bezalel Smotrič najavio je da će, uskoro, južna predgrađa Bejruta ličiti na Kan Junis, dio Gaze koji je u ratu potpuno sravnjen sa zemljom.

Vazdušni udari nastavljeni su na Bliskom istoku. SAD i Izrael gađaju Iran, a iranske snage uzvraćaju napadima na izraelske gradove i američke baze u regionu. Na meti Izraela su i ciljevi u Libanu, gdje IDF sprovodi i kopnene operacije.

Azerbejdžan je optužio Iran da je ispalio dva drona na njegovu teritoriju, pri čemu su dvije osobe povrijeđene. Teheran to demantuje. Ministarstvo odbrane Azerbejdžana saopštilo je da priprema neophodne mjere odmazde prema Iranu.

Svijet Iran tvrdi: Pogođen nosač aviona Abraham Linkoln!

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je da je Iran spreman za eventualnu kopnenu invaziju Sjedinjenih Američkih Država i odbacio mogućnost pregovora sa Vašingtonom, navodeći da Teheran nije tražio prekid vatre uprkos napadima SAD i Izraela.

Arakči je naveo i da je prilika za postizanje jedinstvenog sporazuma sa SAD izgubljena nakon što su, kako je naveo, pojedini politički krugovi u Vašingtonu onemogućili napredak u pregovorima, dodajući da će plan SAD za mešanje u unutrašnje poslove Irana propasti.

Sa druge strane, američki predsjednik Donald Tramp poručuje da će sukob u Iranu trajati sve dok on to bude želio.

"Mnogi ljudi kažu da je već gotovo. Za mene nije gotovo. Gotovo je kada ja to budem želio", rekao je Tramp.