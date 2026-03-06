Iranski nosač dronova pogođen i zapaljen

Foto: X/Screenshot

Američke snage su u četvrtak napale iranski brod-nosač dronova, rekao je vrhovni američki komandant za Bliski istok, dok je Vašington intenzivirao napade.

Bred Kuper, komandant Centralne komande SAD, rekao je novinarima tokom konferencije za štampu da je plovilo otprilike veličine "nosača aviona" iz Drugog svjetskog rata. U.S. forces aren't holding back on the mission to sink the entire Iranian Navy. Today, an Iranian drone carrier, roughly the size of a WWII aircraft carrier, was struck and is now on fire. pic.twitter.com/WyA4fniZck — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 6, 2026

