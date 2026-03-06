Logo
Iranski nosač dronova pogođen i zapaljen

06.03.2026

09:06

Погођен носач дронова
Američke snage su u četvrtak napale iranski brod-nosač dronova, rekao je vrhovni američki komandant za Bliski istok, dok je Vašington intenzivirao napade.

Bred Kuper, komandant Centralne komande SAD, rekao je novinarima tokom konferencije za štampu da je plovilo otprilike veličine "nosača aviona" iz Drugog svjetskog rata.

