Mađari pohapsili ukrajinske bankare, zaplijenjeno 80 miliona u kešu

Mađarska poreska uprava saopštila je da je uhapsila sedam Ukrajinaca zbog sumnje na pranje novca, nakon što je ukrajinski ministar inostranih poslova optužio Budimpeštu da ih je uzela za taoce.

"Razlozi su još uvijek nepoznati, kao i njihovo trenutno stanje. Već smo poslali službenu notu u kojoj zahtijevamo trenutno oslobađanje naših građana", napisao je Andrij Sybiha na mreži Iks.

Prema podacima ukrajinske državne štedionice, sedam radnika nalazilo se u dva kombija zajedno sa 80 miliona dolara gotovine i devet kilograma zlata u redovnom transportu između Austrije i Ukrajine.

Oni su "neopravdano pritvoreni", a GPS podaci su pokazali da su njihova vozila u Budimpešti, navodi se.

Mađarska poreska uprava je saopštila da vodi krivični postupak i dodala da je jedan od članova grupe bivši general ukrajinske obavještajne službe.

"Samo ove godine, preko teritorije Mađarske, u Ukrajinu je prevezeno više od 900 miliona dolara, 420 miliona evra i 146 kilograma zlatnih poluga", navodi se u saopštenju nacionalne poreske i carinske uprave.

Pogoršanje odnosa

Odnosi između Ukrajine i Mađarske su se pogoršali tokom potpune ruske invazije na Ukrajinu i prerasli su u verbalni rat zbog prekida isporuke ruske nafte kroz naftovod Družba u Ukrajini.

Premijer Viktor Orban nije spomenuo sedam bankarskih radnika u svom redovnom radijskom nastupu u petak, iako je rekao da će "tranzitne pošiljke" važne za Ukrajinu biti zaustavljene dok se ne riješi spor oko ruskih isporuka nafte.

Mađarski izvještaji opisuju kako su službenici u crnom odijelu iz mađarskog centra za borbu protiv terorizma TEK u četvrtak izvršili raciju na vozila s ukrajinskim registracijama, a zatim se njihov konvoj uputio prema Budimpešti.

Reagujući na incident, ukrajinski ministar inostranih poslova optužio je Mađarsku za "državni terorizam i reketiranje".

"Govorimo o tome da Mađarska uzima taoce i krade novac", rekao je Sybiha.