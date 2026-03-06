Logo
Orban: Kijev izaziva energetsku krizu da bi srušio mađarsku vladu

ATV

06.03.2026

13:18

Орбан: Кијев изазива енергетску кризу да би срушио мађарску владу
Foto: Tanjug / AP / Efrem Lukatsky

Ukoliko bude nesigurnosti u mađarskom energetskoj bezbjednosti, krivica će pasti na mađarsku Vladu i onda će Kijevu biti lakše skloniti prepreku sa puta, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.

"Ako cijene energenata narastu i nastane nestašica goriva, Kijev se nada da Vlada neće uspjeti da se izbori sa tim problemima, i da će krivica pasti na nju, a onda će biti lakše ukloniti prepreku koju moja Vlada i ja predstavljamo", rekao je Orban u video-poruci na "Iksu".

On je naveo da im Vlada i on lično stoje na putu da sprovedu plan destabilizacije Mađarske izazivanjem energetske krize.

Додик прес

Republika Srpska

Dodik: Orban državnik i naš prijatelj, a Zelenski glumac koji glumi komediju

"Žele da nas uklone, jer im je uklanjanje patriotske Vlade najlakši način da se ispuni ono što zahtijevaju od Mađarske", rekao je Orban.

On je optužio ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog, koji podrugljivim tonom tvrdi da "treba da se Orbanu da nafta, jer bez nje neće pobijediti na izborima", da se raduje namjernom izazivanju energetske nestabilnosti u Mađarskoj, u pokušaju da diskredituje i ukloni Vladu.

"Ukrajinci ne kriju - pružaju i finansijsku i političku podršku stranci Tisa", naveo je Orban.

On je dodao da se koordinacija opozicione stranke Tisa i Zelenskog odvija u tajnosti.

