Užas: Pijan dovezao prijatelja kući, pa ga pregazio

Autor:ATV
06.03.2026
13:04
Komentari:0
Zagrebačka policija uhapsila je 67-godišnjeg muškarca koji je 27. februara u popodnevnim satima u dvorištu automobilom pregazio 76-godišnjaka.
Kriminalističko istraživanje pokazalo je da je muškarac dovezao 76-godišnjaka do njegove kuće u Gornjem Tkacu, na vrbovečkom području. Neposredno nakon što je stariji muškarac izašao iz automobila s mjesta suvozača, 67-godišnjak ga je, vozeći unazad iz dvorišta, a da nije pazio, stražnjim dijelom vozila udario. Policija sumnja i da je vozač bio pod uticajem alkohola u trenutku nesreće.
Nakon što ga je udario automobil, 76-godišnjak je pao na tlo, a vozač ga ni tada nije uočio te je vozilom prešao preko njega i otišao.
Zbog zadobijenih povreda 76-godišnjak je preminuo.
Komšije su tijelo uočili sljedećeg jutra te su pozvali policiju. Na mjestu događaja obavljen je uviđaj, a tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku.
U srijedu je policija pretražila automobil vozača i na njemu pronašla tragove koji ukazuju da je pregazio 76-godišnjaka.
Osumnjičen je za teško kazneno djelo protiv opšte sigurnosti u vezi sa kaznenim djelom dovođenja u opasnost života i imovine opšteopasnom radnjom ili sredstvom.
Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni 67-godišnjak je u zakonskom roku, uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zagrebačke, prenosi Dnevnik.hr.
