Trišić Babić: Dužnost njegovati kulturu sjećanja na borce i njihovu žrtvu

13.02.2026

13:29

Тришић Бабић: Дужност његовати културу сјећања на борце и њихову жртву
Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić-Babić čestitala je svim borcima Republike Srpske Dan boraca Republike Srpske i Prvog srpskog ustanka.

"Svim borcima Republike Srpske upućujem najiskrenije čestitke povodom Dana boraca Republike Srpske i Prvog srpskog ustanka. Za sve nas u Republici Srpskoj ovo je poseban dan kada se s posebnom zahvalnošću i poštovanjem sjećamo svih onih, koji su herojskom borbom i nesebičnim žrtvovanjem, vođeni časnim i plemenitim ciljevima, svoje živote ugradili u Republiku Srpsku", navodi se u čestitki Trišić Babić.

Naša je dužnost, kaže Trišić Babić, da njegujemo kulturu sjećanja na borce i njihovu herojsku žrtvu, ali i da se borimo za istinu o svim našim stradanjima.

"Jačanje i očuvanje Republike Srpske ostaje trajna obaveza njenih institucija, uz stalno unapređenje prava boračkih kategorija i organizacija proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata", istakla je Trišić Babić.

Ana Trišić Babić

