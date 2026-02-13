Trišić Babić: Dužnost njegovati kulturu sjećanja na borce i njihovu žrtvu

13.02.2026
13:29
Komentari:0
Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić-Babić čestitala je svim borcima Republike Srpske Dan boraca Republike Srpske i Prvog srpskog ustanka.
"Svim borcima Republike Srpske upućujem najiskrenije čestitke povodom Dana boraca Republike Srpske i Prvog srpskog ustanka. Za sve nas u Republici Srpskoj ovo je poseban dan kada se s posebnom zahvalnošću i poštovanjem sjećamo svih onih, koji su herojskom borbom i nesebičnim žrtvovanjem, vođeni časnim i plemenitim ciljevima, svoje živote ugradili u Republiku Srpsku", navodi se u čestitki Trišić Babić.
Naša je dužnost, kaže Trišić Babić, da njegujemo kulturu sjećanja na borce i njihovu herojsku žrtvu, ali i da se borimo za istinu o svim našim stradanjima.
"Jačanje i očuvanje Republike Srpske ostaje trajna obaveza njenih institucija, uz stalno unapređenje prava boračkih kategorija i organizacija proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata", istakla je Trišić Babić.
Republika Srpska
4 h4
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
4 h2
Najnovije
Najčitanije
17
42
17
36
17
25
17
24
17
18
Trenutno na programu