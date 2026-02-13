Dodik: Sloboda je najveća vrijednost i dužni smo da je čuvamo

Izvor:
Svim borcima Republike Srpske upućujem najiskrenije čestitke povodom Dana boraca Republike Srpske i godišnjice Prvog srpskog ustanka, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
Pripadnici Vojske Republike Srpske svojom hrabrošću i junaštvom odbranili su Srpsku, a njihova žrtva i odlučnost obavezuju nas da čuvamo mir, jedinstvo i vrijednosti za koje su se borili, naveo je Dodik.
"Na ovaj dan se s ponosom sjećamo hrabrosti i odlučnosti srpskih ustanika koji su 1804. godine podigli glas i oružje za slobodu, kao i svih boraca koji su kroz istoriju dali doprinos u odbrani otadžbine. Njihova istrajnost i ljubav prema slobodi trajna su opomena i nadahnuće da čuvamo mir, dostojanstvo i jedinstvo našeg naroda", napisao je Dodik na Iksu.
Neka nas ovaj dan podsjeti da je sloboda najveća vrijednost i da smo dužni da je čuvamo mudrošću, odgovornošću i međusobnim poštovanjem. Vječna slava svim srpskim junacima, zaključio je Dodik.
