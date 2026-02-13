Još tri tužilačke pozicije u Prijedoru

Ministarstvo pravde Republike Srpske obezbijedilo je Okružnom javnom tužilaštvu u Prijedoru sredstva za još tri tužilačke pozicije, budući da je kao najmlađe tužilaštvo u Srpskoj najopterećenije brojem predmeta po jednom tužiocu, izjavila je glavni tužilac ovog tužilaštva Slađana Marić.

Ona je navela da, prema novoj sistematizaciji koju je donio Visoki sudski i tužilački savjet /VSTS/ BiH u novembru, ovo tužilaštvo treba da ima 14 tužilačkih pozicija, a da ni ranija sistematizacija od 11 tužilačkih pozicija nikada nije bila popunjena.

"Ministarstvo pravde Republike Srpske zaista nam je izašlo u susret kod svakog zahtjeva za prijem novih radnika i dobili smo potvrdu da su obezbijeđena sredstva za dva tužioca i jednog zamjenika glavnog tužioca", rekla je Marićeva Srni.

Ona je podsjetila da prijedorsko tužilaštvo od osnivanja 2017. godine nema dovoljno tužilaca, da je jedino tužilaštvo u Republici Srpskoj koje nije imalo zamjenika glavnog tužioca i da trenutno radi šest tužilaca koji u prosjeku imaju po 1.156 predmeta i pokrivaju četiri suda - Okružni i Osnovni u Prijedoru, te osnovne u Kozarskoj Dubici i Novom Gradu.

"Ako to podijelimo na broj mjeseci u godini, to je oko 100 predmeta mjesečno. Može li iko uraditi 100 predmeta mjesečno? Tužilaštvo od svog osnivanja nikada nije radilo u punom kapacitetu u pogledu sistematizovanih radnih mjesta, a broj nepopunjenih radnih mjesta je prilično visok", naglasila je Marićeva.

Ona je navela da je jedna koleginica tužilac na porodiljskom odsustvu, da je jedna imenovana i očekuje se stupanje na dužnost, da je u toku konkursna procedura za dva tužioca, te da se za tri novoodobrene tužilačke pozicije očekuje konkurs koji raspisuje VSTS.

Osim tužilačkih pozicija, ni druga radna mjesta u prijedorskom Tužilaštvu nikada nisu popunjena, budući da stručnih saradnika ima pet od osam predviđenih, a administrativnih radnika 26 od 36 predviđenih, gdje su stvarne potrebe i veće od sistematizovanih.