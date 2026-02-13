Logo
Large banner

Još tri tužilačke pozicije u Prijedoru

Izvor:

SRNA

13.02.2026

11:11

Komentari:

0
Још три тужилачке позиције у Приједору

Ministarstvo pravde Republike Srpske obezbijedilo je Okružnom javnom tužilaštvu u Prijedoru sredstva za još tri tužilačke pozicije, budući da je kao najmlađe tužilaštvo u Srpskoj najopterećenije brojem predmeta po jednom tužiocu, izjavila je glavni tužilac ovog tužilaštva Slađana Marić.

Ona je navela da, prema novoj sistematizaciji koju je donio Visoki sudski i tužilački savjet /VSTS/ BiH u novembru, ovo tužilaštvo treba da ima 14 tužilačkih pozicija, a da ni ranija sistematizacija od 11 tužilačkih pozicija nikada nije bila popunjena.

"Ministarstvo pravde Republike Srpske zaista nam je izašlo u susret kod svakog zahtjeva za prijem novih radnika i dobili smo potvrdu da su obezbijeđena sredstva za dva tužioca i jednog zamjenika glavnog tužioca", rekla je Marićeva Srni.

Ona je podsjetila da prijedorsko tužilaštvo od osnivanja 2017. godine nema dovoljno tužilaca, da je jedino tužilaštvo u Republici Srpskoj koje nije imalo zamjenika glavnog tužioca i da trenutno radi šest tužilaca koji u prosjeku imaju po 1.156 predmeta i pokrivaju četiri suda - Okružni i Osnovni u Prijedoru, te osnovne u Kozarskoj Dubici i Novom Gradu.

"Ako to podijelimo na broj mjeseci u godini, to je oko 100 predmeta mjesečno. Može li iko uraditi 100 predmeta mjesečno? Tužilaštvo od svog osnivanja nikada nije radilo u punom kapacitetu u pogledu sistematizovanih radnih mjesta, a broj nepopunjenih radnih mjesta je prilično visok", naglasila je Marićeva.

Ona je navela da je jedna koleginica tužilac na porodiljskom odsustvu, da je jedna imenovana i očekuje se stupanje na dužnost, da je u toku konkursna procedura za dva tužioca, te da se za tri novoodobrene tužilačke pozicije očekuje konkurs koji raspisuje VSTS.

Osim tužilačkih pozicija, ni druga radna mjesta u prijedorskom Tužilaštvu nikada nisu popunjena, budući da stručnih saradnika ima pet od osam predviđenih, a administrativnih radnika 26 od 36 predviđenih, gdje su stvarne potrebe i veće od sistematizovanih.

Podijeli:

Tagovi :

Prijedor

Okružno javno tužilaštvo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

tramvaj iskočio iz šina

Hronika

Oglasilo se Tužilaštvo o tragediji u Sarajevu

21 h

0
Гори штала на подручју Зубаца

Gradovi i opštine

Savo Kisjelica tvrdi da je požar podmetnut: Policija i Tužilaštvo upućuju jedni na druge

1 d

0
Telefon

Zdravlje

Žena tužila društvene mreže zbog uticaja na mentalno zdravlje

2 d

0
Огласило се тужилаштво због смрти дјевојчице (4)

Srbija

Oglasilo se tužilaštvo zbog smrti djevojčice (4)

2 d

0

Više iz rubrike

МУП издао обавјештење: Не постоји опасност, нема разлога за узнемиреност

Republika Srpska

MUP izdao obavještenje: Ne postoji opasnost, nema razloga za uznemirenost

3 h

0
У Горњем Рибнику пројекција документарних филмова "Хероји причају"

Republika Srpska

U Gornjem Ribniku projekcija dokumentarnih filmova "Heroji pričaju"

4 h

0
Никола Шобот

Republika Srpska

Šobot za ATV: UKC Republike Srpske dobio Centar za terapiju bola

4 h

8
Заједничко обиљежавање Сретења - Дана државности Републике Српске и Дана државности Србије

Republika Srpska

Zajedničko obilježavanje Sretenja - Dana državnosti Republike Srpske i Dana državnosti Srbije

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

50

Vozila smrskana: Sudar kamiona i dva automobila na putu Doboj-Derventa

12

37

Otkriveni slučajevi afričke kuge svinja

12

37

Odborniku u BiH zapaljen automobil

12

34

Srebreničanin optužen za kidnapovanje i premlaćivanje maloljetnice

12

28

Protest u Sarajevu: Blokirali saobraćaj kod tramvajske stanice

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner