MUP izdao obavještenje: Ne postoji opasnost, nema razloga za uznemirenost

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske saopštilo je da danas u naseljima Ćetojevići i Kadinjani na području grada Laktaši, biti realizovana taktička vježba.
"Navedena vježba bi mogla privući pažnju građana koji se nađu u blizini navedenih lokacija, pa se u vezi s tim građani obavještavaju da ne postoji nikakva opasnost za slučajne prolaznike i da nema razloga za uznemirenost", saopštio je MUP.
Vježbu organizuje Centar za obuku za pripadnike Žandarmerije.
