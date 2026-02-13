MUP izdao obavještenje: Ne postoji opasnost, nema razloga za uznemirenost

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske saopštilo je da danas u naseljima Ćetojevići i Kadinjani na području grada Laktaši, biti realizovana taktička vježba.

"Navedena vježba bi mogla privući pažnju građana koji se nađu u blizini navedenih lokacija, pa se u vezi s tim građani obavještavaju da ne postoji nikakva opasnost za slučajne prolaznike i da nema razloga za uznemirenost", saopštio je MUP.

Vježbu organizuje Centar za obuku za pripadnike Žandarmerije.