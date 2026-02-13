Logo
Large banner

MUP izdao obavještenje: Ne postoji opasnost, nema razloga za uznemirenost

Izvor:

ATV

13.02.2026

09:18

Komentari:

0
МУП издао обавјештење: Не постоји опасност, нема разлога за узнемиреност

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske saopštilo je da danas u naseljima Ćetojevići i Kadinjani na području grada Laktaši, biti realizovana taktička vježba.

"Navedena vježba bi mogla privući pažnju građana koji se nađu u blizini navedenih lokacija, pa se u vezi s tim građani obavještavaju da ne postoji nikakva opasnost za slučajne prolaznike i da nema razloga za uznemirenost", saopštio je MUP.

Vježbu organizuje Centar za obuku za pripadnike Žandarmerije.

Podijeli:

Tagovi :

MUP Republike Srpske

vježba

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

У Горњем Рибнику пројекција документарних филмова "Хероји причају"

Republika Srpska

U Gornjem Ribniku projekcija dokumentarnih filmova "Heroji pričaju"

4 h

0
Никола Шобот

Republika Srpska

Šobot za ATV: UKC Republike Srpske dobio Centar za terapiju bola

4 h

8
Заједничко обиљежавање Сретења - Дана државности Републике Српске и Дана државности Србије

Republika Srpska

Zajedničko obilježavanje Sretenja - Dana državnosti Republike Srpske i Dana državnosti Srbije

5 h

0
Игор Радојичић доживио саобраћајну незгоду

Republika Srpska

Igor Radojičić doživio saobraćajnu nezgodu

15 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

53

Vlada Srpske: Povodom Sretenja u ponedjeljak neradni dan

12

50

Vozila smrskana: Sudar kamiona i dva automobila na putu Doboj-Derventa

12

37

Otkriveni slučajevi afričke kuge svinja

12

37

Odborniku u BiH zapaljen automobil

12

34

Srebreničanin optužen za kidnapovanje i premlaćivanje maloljetnice

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner