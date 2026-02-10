Logo
Large banner

Oglasilo se tužilaštvo zbog smrti djevojčice (4)

Izvor:

Telegraf

10.02.2026

16:07

Komentari:

0
Огласило се тужилаштво због смрти дјевојчице (4)
Foto: Unsplash

Više javno tužilaštvo u Čačku oglasilo se danas nakon smrti djevojčice (4) Eme M koja je preminula je 4. februara nakon operacije krajnika. Tužilaštvo je naložilo obdukciju tijela djeteta, kao i da se urade toksikološke analize.

"U vezi pojačanog interesovanja javnosti povodom događaja kada je nakon operacije krajnika u Opštoj bolnici u Čačku, preminulo dijete staro četiri godine, obavještavamo javnost da je dežurni javni tužilac u Višem javnom tužilaštvu u Čačku obaviješten od strane Policijske uprave u Čačku o događaju i da je naložio da se obavi obdukcija tijela preminulog djeteta, da se izvrše toksikološe analize, kao i da se preduzmu i druge mjere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti u vezi navedenog događaja, nakon čega će biti odlučeno o daljem toku postupka", saopštili su iz tužilaštva.

Болница

Srbija

Majka djevojčice (4) koja je preminula nakon operacije krajnika: ''Nisu mi dali ni da putujem sa Emom''

Pokrenuta je istraga, a i inspekcija ispituje slučaj. U Čačku su se sinoć okupili građani koji traže odgovore i odgovorne o ovom djelu.

Podijeli:

Tagovi :

Čačak

preminula djevojčica

operacija krajnika

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Вучић: Са Додиком о свим питањима од значаја за Србију и Српску

Srbija

Vučić: Sa Dodikom o svim pitanjima od značaja za Srbiju i Srpsku

19 min

0
Сијарто открио: ЕУ разматра увођење санкција "Гаспрому", "Лукоилу" и "Росатому"

Svijet

Sijarto otkrio: EU razmatra uvođenje sankcija "Gaspromu", "Lukoilu" i "Rosatomu"

26 min

0
Прво је запросио, а кад је рекла "да" повратио: Горе мреже због урнебесног снимка

Zanimljivosti

Prvo je zaprosio, a kad je rekla "da" povratio: Gore mreže zbog urnebesnog snimka

31 min

0
Милорад Додик и Александар ВУчић

Republika Srpska

Dodik sa Vučićem: Zajedno nastavljamo da čuvamo mir, jačamo saradnju i gradimo sigurniju budućnost za sve

33 min

0

Više iz rubrike

Вучић: Са Додиком о свим питањима од значаја за Србију и Српску

Srbija

Vučić: Sa Dodikom o svim pitanjima od značaja za Srbiju i Srpsku

19 min

0
Мајка дјевојчице (4) која је преминула након операције крајника: ''Нису ми дали ни да путујем са Емом''

Srbija

Majka djevojčice (4) koja je preminula nakon operacije krajnika: ''Nisu mi dali ni da putujem sa Emom''

1 h

0
Ово урадите са сићом из "касице прасице": Метални новац мало вриједи, али пуно кошта

Srbija

Ovo uradite sa sićom iz "kasice prasice": Metalni novac malo vrijedi, ali puno košta

17 h

0
Приштина: ЦИК потврдио резултате ванредних избора

Srbija

Priština: CIK potvrdio rezultate vanrednih izbora

19 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

23

Dodik sa Zampolijem: Susret dolazi u kontinuitetu veoma uspješne posjete Vašingtonu

16

19

Stižu pare: Za 7 znakova počinje zlatni period

16

18

Influenserka (24) pronađena mrtva u stanu: Razvela se prije mjesec dana, policija sumnja na jedno

16

07

Oglasilo se tužilaštvo zbog smrti djevojčice (4)

16

04

Vučić: Sa Dodikom o svim pitanjima od značaja za Srbiju i Srpsku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner