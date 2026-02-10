Oglasilo se tužilaštvo zbog smrti djevojčice (4)

Izvor:
Telegraf
10.02.2026
16:07
Komentari:0
Više javno tužilaštvo u Čačku oglasilo se danas nakon smrti djevojčice (4) Eme M koja je preminula je 4. februara nakon operacije krajnika. Tužilaštvo je naložilo obdukciju tijela djeteta, kao i da se urade toksikološke analize.
"U vezi pojačanog interesovanja javnosti povodom događaja kada je nakon operacije krajnika u Opštoj bolnici u Čačku, preminulo dijete staro četiri godine, obavještavamo javnost da je dežurni javni tužilac u Višem javnom tužilaštvu u Čačku obaviješten od strane Policijske uprave u Čačku o događaju i da je naložio da se obavi obdukcija tijela preminulog djeteta, da se izvrše toksikološe analize, kao i da se preduzmu i druge mjere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti u vezi navedenog događaja, nakon čega će biti odlučeno o daljem toku postupka", saopštili su iz tužilaštva.
Srbija
Majka djevojčice (4) koja je preminula nakon operacije krajnika: ''Nisu mi dali ni da putujem sa Emom''
Pokrenuta je istraga, a i inspekcija ispituje slučaj. U Čačku su se sinoć okupili građani koji traže odgovore i odgovorne o ovom djelu.
Srbija
19 min0
Svijet
26 min0
Zanimljivosti
31 min0
Republika Srpska
33 min0
Srbija
19 min0
Srbija
1 h0
Srbija
17 h0
Srbija
19 h0
Najnovije
Najčitanije
16
23
16
19
16
18
16
07
16
04
Trenutno na programu