Oglasilo se tužilaštvo zbog smrti djevojčice (4)

Više javno tužilaštvo u Čačku oglasilo se danas nakon smrti djevojčice (4) Eme M koja je preminula je 4. februara nakon operacije krajnika. Tužilaštvo je naložilo obdukciju tijela djeteta, kao i da se urade toksikološke analize.

"U vezi pojačanog interesovanja javnosti povodom događaja kada je nakon operacije krajnika u Opštoj bolnici u Čačku, preminulo dijete staro četiri godine, obavještavamo javnost da je dežurni javni tužilac u Višem javnom tužilaštvu u Čačku obaviješten od strane Policijske uprave u Čačku o događaju i da je naložio da se obavi obdukcija tijela preminulog djeteta, da se izvrše toksikološe analize, kao i da se preduzmu i druge mjere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti u vezi navedenog događaja, nakon čega će biti odlučeno o daljem toku postupka", saopštili su iz tužilaštva.

Srbija Majka djevojčice (4) koja je preminula nakon operacije krajnika: ''Nisu mi dali ni da putujem sa Emom''

Pokrenuta je istraga, a i inspekcija ispituje slučaj. U Čačku su se sinoć okupili građani koji traže odgovore i odgovorne o ovom djelu.