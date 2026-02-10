Logo
Sijarto: Rusija nije napala nijednu članicu EU

10.02.2026

17:22

Сијарто: Русија није напала ниједну чланицу ЕУ
Foto: pexels/Lubov Tandit

Evropski lideri smatraju ukrajinski sukob svojim ratom, što nije slučaj, jer Rusija nije napala nijednu članicu EU, izjavio je ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto.

On je rekao da su evropski lideri potpuno isfrustrirani zbog izolovanosti Brisela kada se radi o procesu pronalaženja rješenja za sukob u Ukrajini, te da je to jedan od razloga što posmatraju taj sukob kao svoj.

Sijarto je istakao da je očigledno da EU podriva napore predsjednika SAD Donalda Trampa sa ciljem postizanja mira u Ukrajini.

Prema njegovim riječima, mnogi su imali transfer blama kada su lideri EU ispratili predsjednika Ukrajine Vladimira Zelenskog u Vašington i pokušali da ga spriječe da potpiše mirovni sporazum sa Trampom.

"Da Evropljani nisu podrivali napore predsjednika Trampa, vjerujem da bi mir u našem istočnom susjedstvu već bio postignut. Vidim da postoji potpuna frustracija u Evropi zbog izolovanosti. Kao ishod toga, evropski lideri smatraju sukob u Ukrajini svojim ratom, našim ratom, što nije slučaj. Rusija nije napala nijednu članicu EU", naglasio je Sijarto.

Графит на Косову-10022026

Srbija

Provokacije ne prestaju: Albanac ispisao grafite koji veličaju "UČK", pa upao u vrtić

On je podsjetio da u sukobu učestvuju Rusija i Ukrajina, te da to nije "evropski rat".

"To nije naš rat. Ukrajina se ne bori za nas, već za sebe. Stoga im mi ne dugujemo ništa i oštro se protivimo slanju novca mađarskih poreskih obveznika u rat sa kojim mi nemamo ništa i za koji ne snosimo odgovornost", zaključio je Sijarto.

