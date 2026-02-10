Legla da spava nakon večere, pa završila u komi: Sada je sve upozorila na jedan simptom

Izvor:
Naizgled obična večera sa prijateljicom pretvorila se u borbu za život 23-godišnje Kejtlin Alsop.
Tokom večeri osjetila je tek blago peckanje u jeziku, kao da se ugrizla, ali tome nije pridavala veći značaj. Vratila se kući, legla da spava i zaspala, ne sluteći šta će uslijediti.
Manje od sat kasnije probudila se gušeći se, bez daha i sa utrnulošću jezika, nesposobna da govori ili normalno diše.
Sama u stanu i u panici, Kejtlin je, uz sve teže disanje, uspjela da pošalje poruke članovima porodice tražeći pomoć. Brza reakcija tetke pokazala se presudnom, jer je njeno stanje iz minuta u minut postajalo sve teže.
U početku se sumnjalo na jaku alergijsku reakciju, ali terapija nije dala rezultate.
Zbog naglog oticanja disajnih puteva i pogoršanja stanja, Kejtlin je hitno prebačena u veću bolnicu, gdje su ljekari donijeli odluku da je stave u indukovanu komu. U tom stanju provela je devet dana, priključena na aparate za održavanje života.
Njeno stanje tada je opisano kao izuzetno teško i neizvjesno.
Nakon niza pretraga, ljekari su utvrdili da je uzrok Ludvigova angina – rijetka, ali izuzetno opasna bakterijska infekcija koja zahvata dno usne šupljine i vrat i može dovesti do gušenja i sepse.
Izvor infekcije bio je inficirani i impaktirani umnjak, iako Kejtlin ranije nije imala jače bolove niti druge simptome.
Infekcija je u jednom trenutku počela da ugrožava dotok krvi ka srcu i mozgu, a postojala je i realna opasnost od trajnih posljedica. Hitnom hirurškom intervencijom – vađenjem zuba, postavljanjem drena i agresivnom terapijom antibioticima – ljekari su uspjeli da zaustave širenje infekcije.
Nakon buđenja iz kome, Kejtlin je ponovo počela samostalno da diše, a oporavak je trajao sedmicama. Danas svoju priču dijeli kako bi upozorila druge na opasnosti sepse i podsjetila koliko brzo naizgled bezazlen zdravstveni problem može postati životno ugrožavajući
