Logo
Large banner

Legla da spava nakon večere, pa završila u komi: Sada je sve upozorila na jedan simptom

Izvor:

Stil Kurir

10.02.2026

16:56

Komentari:

0
bolest, zaraza, bolnica
Foto: Unsplash

Naizgled obična večera sa prijateljicom pretvorila se u borbu za život 23-godišnje Kejtlin Alsop.

Tokom večeri osjetila je tek blago peckanje u jeziku, kao da se ugrizla, ali tome nije pridavala veći značaj. Vratila se kući, legla da spava i zaspala, ne sluteći šta će uslijediti.

Графит на Косову-10022026

Srbija

Provokacije ne prestaju: Albanac ispisao grafite koji veličaju "UČK", pa upao u vrtić

Manje od sat kasnije probudila se gušeći se, bez daha i sa utrnulošću jezika, nesposobna da govori ili normalno diše.

Trka s vremenom i poziv u pomoć

Sama u stanu i u panici, Kejtlin je, uz sve teže disanje, uspjela da pošalje poruke članovima porodice tražeći pomoć. Brza reakcija tetke pokazala se presudnom, jer je njeno stanje iz minuta u minut postajalo sve teže.

U početku se sumnjalo na jaku alergijsku reakciju, ali terapija nije dala rezultate.

Ljekari su je stavili u indukovanu komu

Zbog naglog oticanja disajnih puteva i pogoršanja stanja, Kejtlin je hitno prebačena u veću bolnicu, gdje su ljekari donijeli odluku da je stave u indukovanu komu. U tom stanju provela je devet dana, priključena na aparate za održavanje života.

Slađa Alegro

Scena

Slađa Alegro: Ne želim da obrukam ni svoju kuću ni svoje dete

Njeno stanje tada je opisano kao izuzetno teško i neizvjesno.

Pravi uzrok: rijetka i opasna infekcija

Nakon niza pretraga, ljekari su utvrdili da je uzrok Ludvigova angina – rijetka, ali izuzetno opasna bakterijska infekcija koja zahvata dno usne šupljine i vrat i može dovesti do gušenja i sepse.

Izvor infekcije bio je inficirani i impaktirani umnjak, iako Kejtlin ranije nije imala jače bolove niti druge simptome.

Spas u posljednjem trenutku

Infekcija je u jednom trenutku počela da ugrožava dotok krvi ka srcu i mozgu, a postojala je i realna opasnost od trajnih posljedica. Hitnom hirurškom intervencijom – vađenjem zuba, postavljanjem drena i agresivnom terapijom antibioticima – ljekari su uspjeli da zaustave širenje infekcije.

policija hrvatska

Region

Rukovodilac policije u Dubrovniku osumnjičen da je krao marihuanu iz sefa

Oporavak i poruka drugima

Nakon buđenja iz kome, Kejtlin je ponovo počela samostalno da diše, a oporavak je trajao sedmicama. Danas svoju priču dijeli kako bi upozorila druge na opasnosti sepse i podsjetila koliko brzo naizgled bezazlen zdravstveni problem može postati životno ugrožavajući

Podijeli:

Tagovi :

indukovana koma

gušenje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Додик са Замполијем: Сусрет долази у континуитету веома успјешне посјете Вашингтону

Republika Srpska

Dodik sa Zampolijem: Susret dolazi u kontinuitetu veoma uspješne posjete Vašingtonu

4 h

1
Евро паре новац

Zanimljivosti

Stižu pare: Za 7 znakova počinje zlatni period

4 h

0
Ruža cvijet

Svijet

Influenserka (24) pronađena mrtva u stanu: Razvela se prije mjesec dana, policija sumnja na jedno

4 h

0
Огласило се тужилаштво због смрти дјевојчице (4)

Srbija

Oglasilo se tužilaštvo zbog smrti djevojčice (4)

4 h

0

Više iz rubrike

Ruža cvijet

Svijet

Influenserka (24) pronađena mrtva u stanu: Razvela se prije mjesec dana, policija sumnja na jedno

4 h

0
Сијарто открио: ЕУ разматра увођење санкција "Гаспрому", "Лукоилу" и "Росатому"

Svijet

Sijarto otkrio: EU razmatra uvođenje sankcija "Gaspromu", "Lukoilu" i "Rosatomu"

4 h

0
Венс: Преговори о Гренланду ће се одржати у наредних неколико мјесеци

Svijet

Vens: Pregovori o Grenlandu će se održati u narednih nekoliko mjeseci

4 h

0
Драма: Путнички авион пао у море, сви преживјели

Svijet

Drama: Putnički avion pao u more, svi preživjeli

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

26

Srednjoškolci iz Prijedora stali uz Tamaru u borbi protiv opake bolesti

20

18

Peskov: Mir je uvijek bolji od rata, SVO je bila neizbježna

20

16

Sijarto: Mađarska može nastaviti suverenu strategiju ili sprovoditi agendu Brisela

20

14

Tramp: Spreman sam na vojnu akciju ako ne bude dogovora sa Iranom

20

10

Pjevačica se razvodi nakon što joj je muž povezan s Epstinom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner