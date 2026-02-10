Legla da spava nakon večere, pa završila u komi: Sada je sve upozorila na jedan simptom

Naizgled obična večera sa prijateljicom pretvorila se u borbu za život 23-godišnje Kejtlin Alsop.

Tokom večeri osjetila je tek blago peckanje u jeziku, kao da se ugrizla, ali tome nije pridavala veći značaj. Vratila se kući, legla da spava i zaspala, ne sluteći šta će uslijediti.

Srbija Provokacije ne prestaju: Albanac ispisao grafite koji veličaju "UČK", pa upao u vrtić

Manje od sat kasnije probudila se gušeći se, bez daha i sa utrnulošću jezika, nesposobna da govori ili normalno diše.

Trka s vremenom i poziv u pomoć

Sama u stanu i u panici, Kejtlin je, uz sve teže disanje, uspjela da pošalje poruke članovima porodice tražeći pomoć. Brza reakcija tetke pokazala se presudnom, jer je njeno stanje iz minuta u minut postajalo sve teže.

U početku se sumnjalo na jaku alergijsku reakciju, ali terapija nije dala rezultate.

Ljekari su je stavili u indukovanu komu

Zbog naglog oticanja disajnih puteva i pogoršanja stanja, Kejtlin je hitno prebačena u veću bolnicu, gdje su ljekari donijeli odluku da je stave u indukovanu komu. U tom stanju provela je devet dana, priključena na aparate za održavanje života.

Scena Slađa Alegro: Ne želim da obrukam ni svoju kuću ni svoje dete

Njeno stanje tada je opisano kao izuzetno teško i neizvjesno.

Pravi uzrok: rijetka i opasna infekcija

Nakon niza pretraga, ljekari su utvrdili da je uzrok Ludvigova angina – rijetka, ali izuzetno opasna bakterijska infekcija koja zahvata dno usne šupljine i vrat i može dovesti do gušenja i sepse.

Izvor infekcije bio je inficirani i impaktirani umnjak, iako Kejtlin ranije nije imala jače bolove niti druge simptome.

Spas u posljednjem trenutku

Infekcija je u jednom trenutku počela da ugrožava dotok krvi ka srcu i mozgu, a postojala je i realna opasnost od trajnih posljedica. Hitnom hirurškom intervencijom – vađenjem zuba, postavljanjem drena i agresivnom terapijom antibioticima – ljekari su uspjeli da zaustave širenje infekcije.

Region Rukovodilac policije u Dubrovniku osumnjičen da je krao marihuanu iz sefa

Oporavak i poruka drugima

Nakon buđenja iz kome, Kejtlin je ponovo počela samostalno da diše, a oporavak je trajao sedmicama. Danas svoju priču dijeli kako bi upozorila druge na opasnosti sepse i podsjetila koliko brzo naizgled bezazlen zdravstveni problem može postati životno ugrožavajući