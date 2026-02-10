Logo
Stižu pare: Za 7 znakova počinje zlatni period

10.02.2026

16:19

Евро паре новац
Foto: Markus Spiske/Pexels

Kada martovsko sunce otera zimsku težinu i dani počnu da mirišu na proljeće, i zvijezde mijenjaju ritam. Prema astrološkim tumačenjima, baš tada za sedam znakova Zodijaka počinje period koji se rijetko dobija – dvije godine u kojima se vrata otvaraju lakše, prilike dolaze češće, a trud konačno počinje ozbiljno da se isplaćuje.

Kažu astrolozi, nebo se namješta tako da baš ovim znakovima daje vjetar u leđa: lakše odluke, bolji poslovi, više para i osjećaj da se stvari konačno slažu kako treba.

Ovan

Ovnovi ulaze u period kada više nema čekanja ni premišljanja – sve ide brže i odlučnije. Energije će biti na pretek, pa ono što ste ranije samo planirali sada možete da pokrenete bez straha. Hrabrima sreća pomaže, a vi ćete upravo u naredne dvije godine imati osjećaj da vas okolnosti guraju napred i otvaraju vrata koja su dugo bila zatvorena.

Bik

Bikovima dolazi mirniji, ali izuzetno plodan period. Nema velikih lomova, ali ima stabilnosti, sigurnijih prihoda i odnosa koji postaju jači nego ikad. Ono što ste godinama gradili sada počinje da daje konkretne rezultate, pa ćete prvi put imati osjećaj da stojite na čvrstom tlu i da možete da planirate bez strepnje.

Blizanci

Blizancima slijede godine ideja koje mogu da se pretvore u ozbiljan novac. Kontakti, razgovori i poznanstva otvaraće vam prilike koje drugi možda ni ne vide. Brza pamet i snalažljivost postaće vaša najveća prednost, a mnogi će upravo u ovom periodu napraviti poslovni iskorak o kome su dugo razmišljali.

Rak

Rakovi ulaze u fazu sređivanja života – i spolja i iznutra. Dom, porodica i lični mir biće u centru pažnje, a mnogi će riješiti stambena pitanja, preseljenje ili konačno stvoriti prostor u kome se osjećaju sigurno. Stare brige polako odlaze, a dolazi osjećaj stabilnosti koji dugo niste imali.

Lav

Lavovima predstoji period tihog, ali snažnog ličnog jačanja. Nije vrijeme za buku, već za pametne poteze koji kasnije donose veliku nagradu. Kada ovaj proces završi, iz njega izlazite sigurniji, mudriji i sa autoritetom koji se više ne dovodi u pitanje, što će se posebno vidjeti kroz poslovne prilike.

Djevica

Djevice ulaze u fazu velikih promjena koje će na kraju ispasti mnogo bolje nego što su očekivale. Neke stvari će morati da se presjeku – posao, navike ili životni planovi – ali upravo to otvara prostor za bolju zaradu i stabilniji život. Ono što se sada pokrene, trajno će promijeniti vaš pravac.

Vodolija

Vodolijama dolazi vrijeme slobode i velikih ideja koje konačno dobijaju šansu da se ostvare. Ono što ste ranije držali „u glavi“, sada može postati konkretan projekat. Slijede dve godine u kojima ćete imati osjećaj da vas okolnosti podržavaju i da svaki hrabar potez donosi korak bliže uspjehu, prenosi Najžena.

Za ovih sedam znakova proljeće 2026. označava početak perioda koji se ne dešava često – vrijeme kada se trud, hrabrost i prave odluke pretvaraju u rezultate, a život počinje da izgleda lakše nego ranije.

