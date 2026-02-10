Vučić: Sa Dodikom o svim pitanjima od značaja za Srbiju i Srpsku

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom razgovarao o svim pitanjima od značaja za život SrbijePredsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom razgovarao o svim pitanjima od značaja za život Srbije i Republike Srpske.

Vučić je naveo da je Dodika upoznao o predstojećim razgovorima koje će voditi sa najvažnijim evropskim i svjetskim zvaničnicima.

- Ugostio sam Dodika i sa zanimanjem saslušao njegove impresije o posjeti SAD - objavio je Vučić na Instagramu.