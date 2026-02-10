Logo
Dva dječaka izbodena u školi, u toku velika potraga za osumnjičenim

Telegraf

Telegraf

10.02.2026

17:23

0

0
Два дјечака избодена у школи, у току велика потрага за осумњиченим
Foto: Printskrin/Jutjub

Dva dječaka, stara 12 i 13 godina, izbodena su u jednoj školi u severnom Londonu. Na lice mjesta odmah je stigla policija, koja je pokrenula potragu za napadačem.

Incident se dogodio u ulici Bejkon Lejn, u opštini Brent, u 12.40 sati po lokalnom vremenu.

Oba dječaka prevezena su u bolnicu. Njihovo stanje za sada nije poznato.

Policija je identifikovala osumnjičenog - tinejdžera - i u toku su hitne aktivnosti kako bi bio lociran.

"U toku su hitne aktivnosti kako bi bio lociran", saopštila je policija.

Detektiv Luk Vilijams, koji predvodi policijske aktivnosti u severozapadnom Londonu, izjavio je: "Svjesni smo da će ovaj incident izazvati značajnu zabrinutost u zajednici. Želimo da uverimo učenike, roditelje i lokalne stanovnike da smo rasporedili značajne resurse u tom području i da činimo sve što možemo kako bismo locirali osumnjičenog. Naše misli su uz povrijeđene dečake i želim da zahvalim bolničarima i ljekarima koji obojici pružaju njegu. Pružaćemo dodatna obavještenja kada budemo u mogućnosti."

U objavi na svom sajtu, Kingsbury High School je saopštila da je na toj lokaciji došlo do "ozbiljnog incidenta".

Dodali su da su direktno razgovarali sa roditeljima i starateljima učenika koji su uključeni u incident, prenosi Telegraf.

Portparol Kingsbury High School izjavio je: "Želimo da vas obavijestimo da je danas došlo do ozbiljnog incidenta u Kingsbury High School."

