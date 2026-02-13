Više povrijeđenih u teškoj nesreći, među njima i dijete

Teža saobraćajna nesreća dogodila se u petak, 13. februara, na magistralnom putu Šujica-Kupres, potvrđeno je za portal "Radiosarajevo.ba".

Ovu informaciju je potvrdio portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona 10 Slavko Krišto.

"U nesreći su učestvovala dva putnička motorna vozila u kojoj je nastupila velika materijalna šteta", rekao je Krišto.

U nastavku je dodao da su tri osobe povrijeđene, među kojima je i osmogodišnje dijete.

"Saobraćaj je u 17 sati bio u potpunosti blokiran, ali sada se odvija normalno jer je uviđaj pri kraju", rekao je Krišto za pomenuti portal.