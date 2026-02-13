Logo
Vozač tramvaja smrti predat u nadležnost Tužilaštva KS

Izvor:

ATV

13.02.2026

19:01

tramvaj iskočio iz šina
Foto: Anadolu/Samır Jordamovıc

Osumnjičeni vozač tramvaja Adnan Kasapović predat je u nadležnost Tužilaštva KS gdje će biti zadržan 24 sata i u tom zakonskom roku nakon što ga ispita postupajući tužilac odlučiće o daljim mjerama.

Istovremeno, intenzivno se poduzimaju i druge provjere od značaja za istragu.

Danas je izuzeta određena dokumentacija iz GRAS-a, urađen uviđaj tramvaja uz prisustvo vještaka mašinske, saobraćajne i elektroenergetske struke kojim su rukovodili tužioci Tužilaštva KS.

Сарајево несрећа

Hronika

Nakon stravične tragedije: GRAS povukao češke tramvaje iz upotrebe

Iz Tužilaštva navode da o pojedinačnim radnjama koje će biti poduzete, zbog interesa istrage, ne mogu komunicirati u ovoj fazi. Takođe, o uzroku nesreće, izjasniti će se i naknadno vještaci koji će dostaviti svoje nalaze Tužilaštvu.

Sarajevo

tramvaj

Saobraćajna nesreća

