Vozač tramvaja smrti predat u nadležnost Tužilaštva KS

Osumnjičeni vozač tramvaja Adnan Kasapović predat je u nadležnost Tužilaštva KS gdje će biti zadržan 24 sata i u tom zakonskom roku nakon što ga ispita postupajući tužilac odlučiće o daljim mjerama.
Istovremeno, intenzivno se poduzimaju i druge provjere od značaja za istragu.
Danas je izuzeta određena dokumentacija iz GRAS-a, urađen uviđaj tramvaja uz prisustvo vještaka mašinske, saobraćajne i elektroenergetske struke kojim su rukovodili tužioci Tužilaštva KS.
Iz Tužilaštva navode da o pojedinačnim radnjama koje će biti poduzete, zbog interesa istrage, ne mogu komunicirati u ovoj fazi. Takođe, o uzroku nesreće, izjasniti će se i naknadno vještaci koji će dostaviti svoje nalaze Tužilaštvu.
