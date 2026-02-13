Logo
Italijan gledao kako mu lopov iz BiH ulazi u kuću pa ga uvukao u klopku

13.02.2026

22:59

Италијан гледао како му лопов из БиХ улази у кућу па га увукао у клопку
Foto: Pixabay

Italijan iz Kaljarija putem video nadzora iz svoje kuće u Fluminiju kod Kvartua, na Sardiniji direktno je posmatrao provalnika kako mu ulazi u vikendicu, a zatim mu je spremio klopku.

Naime, Italijan ovu kuću koristi kao vikendicu, ali putem video nadzora je konstantno pratio dešavanja oko kuće, jer su mu snimci sa kamere stizali direktno na telefon.

Kada je prekjuče vidio provalnika, koji zajedno sa saučesnikom ulazi u njegovu kuću, odmah je iz Kaljarija pozvao lokalnu policiju Fluminija, koja je ubrzo stigla na lice mjesta. Jedan od lopova, 38-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine pokušao je da pobjegne automobilom, ali nije uspio jer ga je presrela druga patrola.

Теретни брод ударио у Титову резиденцију

Region

Incident na Jadranu: Teretni brod udario u Titovu rezidenciju

Policija je odmah blokirala cijelo područje i privela državljanina BiH i njegovog saučesnika. Oni su juče odmah izvedeni pred istražnog sudiju, prenose Nezavisne novine.

Tag :

lopov

