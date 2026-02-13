Zapadni političari bi na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji trebalo da razgovaraju o ukrajinskom napadu na civile u ruskom gradu Belgorod, a ne o sponzorisanju Kijeva, izjavila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Prema riječima gubernatora oblasti Belgorod Vjačeslava Gladkova, broj nastradalih u napadu na Belgorod porastao je na pet - navela je Zaharova na Telegramu.

Ona je dodala da bi ovaj "pakleni teror kijevskog režima" protiv civila trebalo da se pominje na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji, umjesto da glavna tema bude "koliko će novca pumpati u džepove utvara sa Bankove ulice u Kijevu".

Svijet Tramp o Orbanu: Jak i moćan vođa

Pri artiljerijskom granatiranju Belgoroda koje su izvele ukrajinske snage dvije osobe su poginule, a tri ranjene, saopštio je gubernator Vjačeslav Gladkov na svom Telegram kanalu.

U napadu je oštećena energetska infrastruktura, došlo je do prekida snabdijevanja električnom energijom, grijanjem i vodom.