Umrla carica Nutele: Milijarderka preminula u domu

Milijarderka i nasljednica imperije Ferero, prozvana caricom Nutele, preminula je u 87. godini.
Marija Franka Ferero, supruga pokojnog Mikelea Ferera, preminula je u svom domu u gradu Alba, u provinciji Kuneo, na sjeveru Italije, u ranim jutarnjim satima u četvrtak.
Bila je predsjednica Ferero grupe, kompanije poznate po brendovima kao što su Nutela, Kinder, Ferero roše i Tik Tak.
Vijest o njenoj smrti odjeknula je širom malog sjevernog grada, doma fabrike Ferero i mjesta koje se smatra rodnim mjestom čuvenog čokoladnog namaza, piše "San".
In Monaco and throughout her long life, the widow of the Nutella and Kinder egg inventor has symbolised a certain […] https://t.co/yGUJ1omSDg pic.twitter.com/gTulLiPiAQ— Monaco Tribune in English (@MonacoTribuneEN) July 18, 2025
