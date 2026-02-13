Logo
Large banner

Umrla carica Nutele: Milijarderka preminula u domu

Izvor:

Agencije

13.02.2026

19:38

Komentari:

0
Умрла царица Нутеле: Милијардерка преминула у дому
Foto: Pixabay

Milijarderka i nasljednica imperije Ferero, prozvana caricom Nutele, preminula je u 87. godini.

Marija Franka Ferero, supruga pokojnog Mikelea Ferera, preminula je u svom domu u gradu Alba, u provinciji Kuneo, na sjeveru Italije, u ranim jutarnjim satima u četvrtak.

Старац

Svijet

Država pred slomom: Penzije se tope, radnika sve manje

Bila je predsjednica Ferero grupe, kompanije poznate po brendovima kao što su Nutela, Kinder, Ferero roše i Tik Tak.

Vijest o njenoj smrti odjeknula je širom malog sjevernog grada, doma fabrike Ferero i mjesta koje se smatra rodnim mjestom čuvenog čokoladnog namaza, piše "San".

Podijeli:

Tagovi :

In memoriam

nutela

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Трамп: Зеленски ће пропустити прилику ако се не покрене

Svijet

Tramp: Zelenski će propustiti priliku ako se ne pokrene

2 h

0
Старац броји паре

Svijet

Država pred slomom: Penzije se tope, radnika sve manje

2 h

0
Мајка четири сина добила тројке у 50. години

Svijet

Majka četiri sina dobila trojke u 50. godini

3 h

0
Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Sve više mađarskih žrtava u Ukrajini

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

01

Zaharova: Zapad bi trebalo da razgovara o teroru nad civilima, a ne o sponzorisanju Kijeva

21

45

Sutra su Velike zadušnice, a ovo nikako ne treba da radite

21

34

Cvijanović sa direktorom Nacionalnog savjeta za energetsku dominaciju pri Bijeloj kući

21

27

Još jedna sjednica na koju nije došao samo onaj ko je trebao

21

26

Gužve na tri granična prelaza

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner