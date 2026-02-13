Umrla carica Nutele: Milijarderka preminula u domu

Milijarderka i nasljednica imperije Ferero, prozvana caricom Nutele, preminula je u 87. godini.

Marija Franka Ferero, supruga pokojnog Mikelea Ferera, preminula je u svom domu u gradu Alba, u provinciji Kuneo, na sjeveru Italije, u ranim jutarnjim satima u četvrtak.

Bila je predsjednica Ferero grupe, kompanije poznate po brendovima kao što su Nutela, Kinder, Ferero roše i Tik Tak.

Vijest o njenoj smrti odjeknula je širom malog sjevernog grada, doma fabrike Ferero i mjesta koje se smatra rodnim mjestom čuvenog čokoladnog namaza, piše "San".