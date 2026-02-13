Nutricionisti otkrili koja je najgora navika za metabolizam

Mnogi vjeruju da je metabolizam glavni krivac za promjene u tjelesnoj težini i da njegov rad može značajno da se ubrza posebnom ishranom ili suplementima.

Iako metabolizam pokreće ključne procese u tijelu – od disanja i varenja do pumpanja krvi – ne možemo ga u potpunosti kontrolisati. Ipak, određene navike mogu ga podržati ili narušiti. Nutricionisti ističu da su svakodnevne prehrambene odluke presudne za metaboličko zdravlje.

Navika broj jedan koju treba prekinuti radi boljeg metaboličkog zdravlja jeste nedovoljan unos hrane. Do toga može doći namjerno, na primjer zbog restriktivne dijete ili želje za mršavljenjem, ali i nenamjerno, usljed preskakanja obroka ili preteranog vježbanja.

"Zamislite svoje tijelo kao automobil. Ako u njega ne sipate dovoljno goriva, prestaće da radi. Baš kao što vaš automobil ne može da vozi sa praznim rezervoarom, tako ne može ni vaše tijelo da funkcioniše", objašnjava nutricionistkinja Elizabet Šo za sajt Iting vel (EatingWell). Manjak "goriva" može da ima brojne zdravstvene posljedice.

Metabolizam je skup procesa u tijelu koji omogućavaju iskorišćavanje hranljivih materija iz hrane, a kako kaže Elizabet Šo: "Svaka ćelija u tijelu učestvuje u metabolizmu kako bi obezbijedila energiju za svakodnevne aktivnosti". Kada unosimo premalo kalorija, tijelo nema dovoljno energije za obavljanje svih svojih funkcija.

Dijetetičarka Karolin Tomason upozorava: "Nedovoljan unos hrane, odnosno unošenje manje kalorija nego što ih vaš metabolizam dnevno sagorijeva, može biti štetno jer će se tijelo s vremenom prilagoditi i početi da troši manje kalorija".

Pored toga, ograničavanje kalorija može povećati nivo kortizola, poznatog kao hormon stresa, što usporava normalne funkcije tijela, uključujući i metabolizam.

Povišen stres povezan je sa osjećanjem anksioznosti, nemirnim snom i većom vjerovatnoćom izbora manje hranljivih namirnica. Zato nutricionistkinje savjetuju redovne obroke i uravnotežen tanjir, koji uključuje ugljene hidrate, proteine i masti, kako bi se obezbijedila stabilna energija i podržao rad metabolizma.