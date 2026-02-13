Logo
Large banner

Nutricionisti otkrili koja je najgora navika za metabolizam

13.02.2026

22:44

Komentari:

0
Ilustracija: Stomak, bolovi
Foto: Pixabay

Mnogi vjeruju da je metabolizam glavni krivac za promjene u tjelesnoj težini i da njegov rad može značajno da se ubrza posebnom ishranom ili suplementima.

Iako metabolizam pokreće ključne procese u tijelu – od disanja i varenja do pumpanja krvi – ne možemo ga u potpunosti kontrolisati. Ipak, određene navike mogu ga podržati ili narušiti. Nutricionisti ističu da su svakodnevne prehrambene odluke presudne za metaboličko zdravlje.

Navika broj jedan koju treba prekinuti radi boljeg metaboličkog zdravlja jeste nedovoljan unos hrane. Do toga može doći namjerno, na primjer zbog restriktivne dijete ili želje za mršavljenjem, ali i nenamjerno, usljed preskakanja obroka ili preteranog vježbanja.

"Zamislite svoje tijelo kao automobil. Ako u njega ne sipate dovoljno goriva, prestaće da radi. Baš kao što vaš automobil ne može da vozi sa praznim rezervoarom, tako ne može ni vaše tijelo da funkcioniše", objašnjava nutricionistkinja Elizabet Šo za sajt Iting vel (EatingWell). Manjak "goriva" može da ima brojne zdravstvene posljedice.

Metabolizam je skup procesa u tijelu koji omogućavaju iskorišćavanje hranljivih materija iz hrane, a kako kaže Elizabet Šo: "Svaka ćelija u tijelu učestvuje u metabolizmu kako bi obezbijedila energiju za svakodnevne aktivnosti". Kada unosimo premalo kalorija, tijelo nema dovoljno energije za obavljanje svih svojih funkcija.

Сви причају о свадби у Херцеговини

Društvo

Svi pričaju o svadbi u crkvi Svetog Ilije: Mladenci glavna tema

Dijetetičarka Karolin Tomason upozorava: "Nedovoljan unos hrane, odnosno unošenje manje kalorija nego što ih vaš metabolizam dnevno sagorijeva, može biti štetno jer će se tijelo s vremenom prilagoditi i početi da troši manje kalorija".

Pored toga, ograničavanje kalorija može povećati nivo kortizola, poznatog kao hormon stresa, što usporava normalne funkcije tijela, uključujući i metabolizam.

Povišen stres povezan je sa osjećanjem anksioznosti, nemirnim snom i većom vjerovatnoćom izbora manje hranljivih namirnica. Zato nutricionistkinje savjetuju redovne obroke i uravnotežen tanjir, koji uključuje ugljene hidrate, proteine i masti, kako bi se obezbijedila stabilna energija i podržao rad metabolizma.

Podijeli:

Tagovi :

stručnjaci

zdravlje

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ово је једна од најважнијих навика за здравље срца

Zdravlje

Ovo je jedna od najvažnijih navika za zdravlje srca

9 h

0
Рецепт за савршен стомак: Чудотворни напитак за варење и детоксикацију

Zdravlje

Recept za savršen stomak: Čudotvorni napitak za varenje i detoksikaciju

1 d

0
Ilustracija: Stomak, bolovi

Zdravlje

Tihi simptomi koji ukazuju na ozbiljnu bolest: Ne ignorišite ih

1 d

0
Шири се опасна болест: Заражено готово 10.000 особа, преминуло најмање 28

Zdravlje

Širi se opasna bolest: Zaraženo gotovo 10.000 osoba, preminulo najmanje 28

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

07

Nevjerica: Hitno zatražena provjera suđenja nakon poraza Partizana od Reala

22

59

Italijan gledao kako mu lopov iz BiH ulazi u kuću pa ga uvukao u klopku

22

55

Incident na Jadranu: Teretni brod udario u Titovu rezidenciju

22

50

Da li je grijeh prati veš na crveno slovo: Sveštenik riješio dilemu

22

44

Nutricionisti otkrili koja je najgora navika za metabolizam

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner