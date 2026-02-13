Ugašen mladi život Erdoana Morankića, njegov brat blizanac osjetio da se nešto dogodilo

Studentski dom Nedžarići okvan je tišinom, a napolju se samo čuju vrane, jedna svijeća postavljena je na samom ulazu u znak tragedije koja je pogodila juče Sarajevo kada je život u tramvajskoj nesreći izgubio mladi student Erdoan Morankić iz Brčkog.

Morankić je bio student Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu.

Njegovi prijatelji i kolege s kojima je stanovao u Studentskom domu Nedžarići skrhani su bolom. Za Erdoana su imali samo riječi hvale, ne samo što je bio umjetnik, već što je bio dobar prijatelj i kolega.

Erdoan je, kako "Avaz" saznaje imao i brata blizanca koji je stanovao u Domu, a prema nezvaničnim saznanjima, nije ništa znao o nesreći, ali je osjetio da se nešto dogodilo njegovome bratu jer su bili povezani. Tek kasnije, saznao je bolnu istinu o svome bratu.

Njihovi roditelji su sinoć došli po njegovog brata i otišli su, kako pretpostavljamo za Brčko. „Avaz“ saznaje da će se dženaza klanjati mladiću Erdoanu Morankiću klanjati u Brčkom.

Studenti koji su korisnici Doma usaglasili su se da neće puštati muziku, zbog smrti njihovog prijatelja, te su na samom ulasku u Dom zapalili jednu svijeću za Erdoana.