Cvijanović: Sretenje - simbol borbe za slobodu

Izvor:
ATV
14.02.2026
09:37
Komentari:0
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović čestitala je svim Srbima Sretenje - Dan državnosti Srbije i Republike Srpske, ističući da je ovaj praznik simbol borbe za slobodu i potvrda državotvorne svijesti i ustavne zrelosti srpskog naroda.
- Svim Srbima upućujem iskrene čestitke povodom Sretenja, zajedničkog svesrpskog praznika koji svjedoči o našem nacionalnom jedinstvu, praznika koji potvrđuje naše istorijsko trajanje i neraskidive veze - navela je Cvijanovićeva u čestitki.
Hronika
Novi detalji nesreće u kojoj je poginula Tatjana Ječmenica: Testiran vozač kamiona
Ona je istakla da je Sretenje jasna poruka da su sloboda i pravo na vlastite institucije vrijednosti od kojih srpski narod ne odustaje.
- Oslanjajući se na slavnu prošlost gradimo budućnost zasnovanu na stabilnosti i snazi institucija, odlučni da očuvamo identitet i prava srpskog naroda gdje god on živio - istakla je Cvijanovićeva.
Banja Luka
Dio Banjaluke danas bez grijanja
Republika Srpska i Srbija od prošle godine zajednički obilježavaju Sretenje - Dan državnosti Srbije i Dan državnosti Republike Srpske, koji odslikava osnovne vrijednosti kao temelj državnosti Srpske, pozivajući na zajedništvo, jedinstvo i snagu, te naglašavajući važnost očuvanja i jačanja Srpske
Republika Srpska
1 h1
Republika Srpska
11 h0
Republika Srpska
12 h0
Republika Srpska
13 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu