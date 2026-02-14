Cvijanović: Sretenje - simbol borbe za slobodu

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović čestitala je svim Srbima Sretenje - Dan državnosti Srbije i Republike Srpske, ističući da je ovaj praznik simbol borbe za slobodu i potvrda državotvorne svijesti i ustavne zrelosti srpskog naroda.

- Svim Srbima upućujem iskrene čestitke povodom Sretenja, zajedničkog svesrpskog praznika koji svjedoči o našem nacionalnom jedinstvu, praznika koji potvrđuje naše istorijsko trajanje i neraskidive veze - navela je Cvijanovićeva u čestitki.

Ona je istakla da je Sretenje jasna poruka da su sloboda i pravo na vlastite institucije vrijednosti od kojih srpski narod ne odustaje.

- Oslanjajući se na slavnu prošlost gradimo budućnost zasnovanu na stabilnosti i snazi institucija, odlučni da očuvamo identitet i prava srpskog naroda gdje god on živio - istakla je Cvijanovićeva.

Republika Srpska i Srbija od prošle godine zajednički obilježavaju Sretenje - Dan državnosti Srbije i Dan državnosti Republike Srpske, koji odslikava osnovne vrijednosti kao temelj državnosti Srpske, pozivajući na zajedništvo, jedinstvo i snagu, te naglašavajući važnost očuvanja i jačanja Srpske