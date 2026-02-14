Logo
Starica godinama ležala mrtva u kući, kćerka završila na psihijatriji

Početkom februara, u mjestu Rumansfelden u okrugu Regen, u Donjoj Bavarskoj, policija je otkrila mumificirano tijelo starije žene u jednoj kući.

Iako na prvi pogled nije bilo tragova nasilja, slučaj je ubrzo izazvao novu sumnju koja se tiče članova porodice preminule.

Prema zvaničnim informacijama policije, tijelo je u kući vjerovatno ležalo nekoliko godina, a tačan vremenski period tokom kojeg je žena bila mrtva prije otkrića još nije utvrđen. Istragu je preuzelo Odjeljenje za krivične istrage, dok javni tužilac istražuje sve okolnosti ovog neobičnog slučaja.

Osumnjičena je ćerka (82) preminule žene, koja je, prema sumnjama istražilaca, nastavila da prima majčinu penziju iako je žena već bila mrtva. Policija navodi da je ćerka nakon otkrića preminule majke potražila medicinsku pomoć u specijalizovanoj klinici, gdje se trenutno nalazi.

Iako u početku nisu pronađeni dokazi o nasilnoj smrti, istražioci i dalje nisu uspjeli da utvrde tačan uzrok smrti žene, koja je rođena 1922. godine. Policijski zvaničnici ističu da je tijelo bilo u naprednoj fazi mumifikacije, što ukazuje na duži period zadržavanja u kući.

Ovaj slučaj je izazvao šok u lokalnoj zajednici, a istraga i dalje traje, kako bi se razjasnile sve okolnosti smrti i eventualne zloupotrebe penzije.

