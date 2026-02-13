U Dubaiju bez dvije najbolje teniserke svijeta

13.02.2026
Prva teniserka svijeta Arina Sabalenka povukla se sa turnira iz WTA 1000 serije u Dubaiju.
Bjeloruskinja, koja je prošlog meseca stigla do svog četvrtog finala Australijan opena, igrala je u Dubaiju devet uzastopnih godina.
Sabalenka, četvorostruka grend slem šampionka, poručila je:
"Zaista mi je žao što moram da se povučem iz Dubaija. Imam posebnu vezu sa turnirom, navijačima i gradom. Nažalost, ne osjećam se sto odsto spremno. Nadam se da ću se vratiti sljedeće godine i želim turniru sjajno izdanje".
Sa turnira se povukla i druga teniserka svijeta Iga Švjontek, koja je kao razlog navela promjenu rasporeda.
Poljakinja je igrala finale u Dubaiju 2023. godine.
"Žao mi je što moram da objavim da ove godine neću igrati u Dubaiju zbog promjene rasporeda. Nadam se da ću se vratiti sljedeće godine i ponovo doživjeti sjajan turnir. Vidimo se u Indijan Velsu", rekla je Poljakinja, koja je u Dohi izgubila od Marije Sakari u četvrtfinalu.
Žrijeb će se održati u subotu.
