U Dubaiju bez dvije najbolje teniserke svijeta

Prva teniserka svijeta Arina Sabalenka povukla se sa turnira iz WTA 1000 serije u Dubaiju.

Bjeloruskinja, koja je prošlog meseca stigla do svog četvrtog finala Australijan opena, igrala je u Dubaiju devet uzastopnih godina.

Sabalenka, četvorostruka grend slem šampionka, poručila je:

"Zaista mi je žao što moram da se povučem iz Dubaija. Imam posebnu vezu sa turnirom, navijačima i gradom. Nažalost, ne osjećam se sto odsto spremno. Nadam se da ću se vratiti sljedeće godine i želim turniru sjajno izdanje".

Sa turnira se povukla i druga teniserka svijeta Iga Švjontek, koja je kao razlog navela promjenu rasporeda.

Poljakinja je igrala finale u Dubaiju 2023. godine.

"Žao mi je što moram da objavim da ove godine neću igrati u Dubaiju zbog promjene rasporeda. Nadam se da ću se vratiti sljedeće godine i ponovo doživjeti sjajan turnir. Vidimo se u Indijan Velsu", rekla je Poljakinja, koja je u Dohi izgubila od Marije Sakari u četvrtfinalu.

Žrijeb će se održati u subotu.