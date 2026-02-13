Arina Sabalenka ponovo mami uzdahe: Opet je pokazala obline u bikiniju!

Međutim, čini se da je Beloruskinja izašla iz krize, makar po onome što je pokazala na društvenim mrežama.

Odmara u Dubaiju

Arina Sabalenka otišla je u Dubai, gdje uživa u suncu, šopingu, dobroj hrani, ali i sjajnim plažama. Toliko dobrim da je s ponosom i osmehom u bikiniju pokazala atribute svojim fanovima.

Arina Sabalenka

Arina Sabalenka i dalje drži titulu najbolje teniserke na svijetu, međutim Melburn joj nije ostao u lijepim sjećanjima. Po drugi put zaredom izgubila je finale. Ove godine od nje je bila bolja Ruskinja sa pasošem Kazahstana Jelena Ribakina, dok je prošle izgubila od Amerikanke Medison Kiz.

Polovična u Melburnu

Međutim, Arina Sabalenka slavila je u Melburnu 2024. i 2023. godine, kada je bila bolja od Kineskinje Dženg Kvinven, kao i Jelenu Ribakinu. U kolekciji ima i još dva grendslema sa US opena, 2024. i 2025.

Posljednjim fotografijama iz Dubaija Arina Sabalenka pokazala je da se u bikiniju osjeća dobro, te da je to dio njenog javnog identiteta. Bjeloruskinja je vrhunski atleta, godinama radi brutalno naporne treninge i očigledno je ponosna na svoje tijelo. Fotografije u bikiniju su joj način da pokaže snagu, formu i samopouzdanje, a ne samo „glamur“.

Glasna i opuštena

Arina Sabalenka često pokazuje da nema konflikta između snage i ženstvenosti. Možeš biti agresivna, glasna, emotivna na terenu i opuštena, lepa i razigrana na plaži. Takav sadržaj dobija pažnju, interakcije i pozitivne reakcije. To ne umanjuje njen tenis — samo širi njen uticaj van sportskih krugova.

Ona nikad nije sugerisala da to radi „da bi provocirala“ ili zbog tenisa kao marketinga. Deluje prilično jednostavno — uživa u životu i ne vidi razlog da to krije.